«Apriti cuore», lo spettacolo sull’adolescenza di ieri e di oggi a Boccaleone

Il musical «Apriti Cuore» racconta la storia di Claudia, giovane adolescente che negli anni ‘90 vive le sue prime delusioni d’amore e di amicizia. A distanza di anni, ormai quarantenne, un invito ad una festa molto particolare la obbligherà ad affrontare il passato, con nuove consapevolezze. Il filo conduttore sono gli anni ‘90, quindi il target a cui è rivolto lo spettacolo sono sia gli adolescenti di oggi, che possono identificarsi nelle difficoltà affrontate anche dai genitori, sia gli adulti che possono letteralmente fare un tuffo nel passato. Lo spettacolo alterna scene ambientate negli anni ‘90 a momenti del presente tra ilarità e profonde riflessioni, dove i protagonisti adulti si confrontano con ciò che sono diventati.

«Apriti Cuore» è un musical ideato e scritto per intero da Gisella La Verde e Roberta Gabriele. Nasce dal profondo dolore che ha colpito entrambe per la perdita di due persone care a causa di una malattia e dall’esigenza di creare qualcosa di bello da poter dedicare a loro e che potesse dare un po’ di sollievo a noi. «Curly Stars», infatti, in italiano vuol dire «Stelle Ricce» perché la cosa che accomunava entrambe era il fatto di avere i capelli ricci.