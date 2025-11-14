Cronaca / Bergamo Città
Venerdì 14 Novembre 2025
«Apriti cuore», lo spettacolo sull’adolescenza di ieri e di oggi a Boccaleone
LO SPETTACOLO. Il 15 novembre, alle 21, andrà in scena al cineteatro di Boccaleone il musical «Apriti Cuore» ideato e scritto da Gisella La Verde e Roberta Gabriele e presentato dall’associazione «Curly Stars».
Il musical «Apriti Cuore» racconta la storia di Claudia, giovane adolescente che negli anni ‘90 vive le sue prime delusioni d’amore e di amicizia. A distanza di anni, ormai quarantenne, un invito ad una festa molto particolare la obbligherà ad affrontare il passato, con nuove consapevolezze. Il filo conduttore sono gli anni ‘90, quindi il target a cui è rivolto lo spettacolo sono sia gli adolescenti di oggi, che possono identificarsi nelle difficoltà affrontate anche dai genitori, sia gli adulti che possono letteralmente fare un tuffo nel passato. Lo spettacolo alterna scene ambientate negli anni ‘90 a momenti del presente tra ilarità e profonde riflessioni, dove i protagonisti adulti si confrontano con ciò che sono diventati.
«Apriti Cuore» è un musical ideato e scritto per intero da Gisella La Verde e Roberta Gabriele. Nasce dal profondo dolore che ha colpito entrambe per la perdita di due persone care a causa di una malattia e dall’esigenza di creare qualcosa di bello da poter dedicare a loro e che potesse dare un po’ di sollievo a noi. «Curly Stars», infatti, in italiano vuol dire «Stelle Ricce» perché la cosa che accomunava entrambe era il fatto di avere i capelli ricci.
«Partendo da questo dolore abbiamo capito che la nostra missione sarebbe stata quella di voler aiutare, nel nostro piccolo, anche altre persone colpite dal nostro stesso lutto. Da qui nasce il progetto “Respira col Cuore” in collaborazione con l’associazione di psicologi NeoPsi di Bergamo – spiega Daniela Gabriele –. Inizialmente siamo partite come compagnia amatoriale un po’ allo sbaraglio e invece siamo emozionate nell’annunciare che dal 22 ottobre 2025 siamo diventati associazione a tutti gli effetti e che porteremo avanti tanti altri progetti oltre che alla stesura di un nuovo spettacolo». L’ingresso allo spettacolo è libero.
