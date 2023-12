Aria di Natale in centro, traffico in tilt. Mercato del lunedì sospeso, bancarelle di Santa Lucia fino al 12 - Foto e video

Sarà così fino a Natale e la polizia locale di Bergamo è organizzata per regolare il traffico, con le chiusure pedonali della zona di viale Papa Giovanni e la regolamentazione delle code verso Città Alta.

Sul Sentierone, poi, ci sono anche le bancarelle di Santa Lucia e Bergamo è ricca di iniziative per Natale. Dalla ruota panoramica alla giostra, dalla capanna de L’Eco alla casa di Babbo Natale. I negozi aperti sono poi la ciliegina sulla torta e il centro cittadino si è riempito dalla mattina di questa domenica 10 dicembre.

Caos anche in Città Alta che ha segnalato il pienone soprattutto nella mattinata grazie al bel sole e al cielo terso: c’è stato anche chi ha tolto giacca e maglione, restando in maniche di camicia. Ristoranti pieni, da San Vigilio si godeva di un panorama spettacolare.

Intanto lunedì 11 dicembre i il mercato del lunedì sul Sentierone viene sospeso, proprio per la concomitanza con i banchi allestiti per Santa Lucia; una tradizione, questa, che prosegue coinvolgendo, di generazione in generazione, migliaia di famiglie bergamasche. Le bancarelle saranno aperte fino al 12 dicembre.