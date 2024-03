Armi, oltre 80 kg di droga e veicoli rubati: arrestato un 70enne a Bergamo

Le pistole scoperte nello zaino nascosto nel box

intorno alle 13 in via Borgo Palazzo, i carabinieri del Radiomobile hanno individuato l’autovettura sospetta e hanno fermato l’automobilista all’altezza dell’Una Hotel. Perquisito, l’uomo aveva con sè oltre 2000 euro in contanti di cui non sapeva giustificare la provenienza. portato in via Tolstoj per verificare perché si recasse sempre in quel garage, grazie alle chiavi che aveva con sè, i carabinieri hanno perquisito anche il box dove hanno trovato una Ford Tourneo bianca con numero di telaio abraso e targhe clonate, una Vespa rossa rubata a Bergamo nel 2016 con targa falsa; sul pavimento uno zaino con una pistola semiautomatica Beretta con matricola abrasa, una caricatore con 6 proiettili e una scatola da 25 proiettili dello stesso calibro; una pistola revolver Smitt&Wesson calibro 38 Special con matricola abrasa con 6 proiettili nel tamburo e una scatola da 25 proiettili dello stesso calibro; una scatola di 50 proiettili calibro 357 magnum; 2 targhe d’auto rubate nel 2018 e falsificate; tre borsoni contenenti 1.490 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 80 chili e due buste di cocaina per un peso complessivo di 220 grammi.