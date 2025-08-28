Arriva, al via la campagna abbonamenti per gli studenti. Pagamento a rate per le famiglie

A partire da mercoledì 27 agosto è aperta la campagna abbonamenti per acquistare o rinnovare gli abbonamenti annuali studenti. Anche quest’anno l’acquisto online o tramite l’app Arriva MyPay garantisce una procedura veloce e consente di avere l’abbonamento sul proprio smartphone, evitando code e in modo completamente ecologico.

Un concorso online e possibilità di reteizzare la spesa

Acquistando o rinnovando l’abbonamento tramite i canali digitali si parteciperà automaticamente a un concorso per vincere 2 biglietti d’ingresso a Gardaland Park per la stagione 2026 (regolamento completo consultabile sul sito arriva.it). Inoltre, sempre tramite l’acquisto online si avrà accesso esclusivo alla piattaforma CB Loyalty, con offerte personalizzate, sconti speciali e accesso anticipato ai prodotti dei migliori brand.

Con l’acquisto online è anche possibile rateizzare in 5 rate l’importo complessivo dell’annuale studenti. L’abbonamento annuale è valido 12 mesi dal 1° settembre 2025 al 31 agosto 2026 al costo di circa 8 abbonamenti mensili e può essere portato come detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi.

Le convenzioni con il territorio

«Ricordiamo che alcuni Comuni della provincia di Bergamo, elencati sul sito di Arriva Italia, hanno avviato delle convenzioni con Arriva Italia per facilitare l’acquisto dell’abbonamento annuale studenti. Questa tipologia di abbonamento studenti è acquistabile solo online» spiegano da Arriva.

L’abbonamento integrato

Per gli studenti che utilizzano anche il servizio urbano, è possibile acquistare l’abbonamento integrato Arriva Italia + Atb: un unico abbonamento per i due servizi di trasporto con una tariffa vantaggiosa. «Inoltre, grazie alla collaborazione con Atb e Università di Bergamo, è disponibile per gli universitari un abbonamento annuale a tariffa speciale».

Le info di acquisto

Una delle novità importanti di quest’anno è che tutti gli abbonamenti annuali per studenti con agevolazione regionale Io Viaggio in Famiglia si potranno acquistare online (tramite portale o app).

«La modalità di acquisto online permette agli abbonati di usufruire di speciali vantaggi durante tutto l’anno. Con gli abbonamenti annuali studenti, infatti, sono previste tariffe agevolate per visitare il Museo delle Storie di Bergamo e i Musei di Brescia» spiegano da Arriva.

Tariffe invariate

Le tariffe per gli abbonamenti annuali restano anche quest’anno invariate – tranne che per i titoli agevolati regionali Ivop che passano per Bergamo da € 93,00 a € 94,00 e IVOL, trimestrale e annuale, che passano rispettivamente da € 333,00 a € 335,00 e da € 1110,00 a € 1117,00

Lo sportello abbonamenti