Arriva il domicilio digitale, il Comune di Bergamo regala la «Pec» ai cittadini

È in arrivo un’innovazione particolarmente significativa, che snellirà notevolmente i rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini, consentendo non solo di risparmiare tempo, ma anche di diminuire la spesa di denaro pubblico in spese postali. Si tratta del domicilio digitale, un’innovazione per accedere alla quale è necessario disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Per questo motivo, a partire dal 16 ottobre, il Comune di Bergamo offre gratuitamente alla cittadinanza, residente e maggiorenne, un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) per iscriversi all’Indice Nazionale dei Domicili Digitali (INAD).

L’Amministrazione ha scelto il dominio @pec.bergamofacile.it per promuovere lo sportello polifunzionale, nel suo continuo processo di rinnovamento. «Basta raccomandate a casa, basta tempi d’attesa, basta spese di notifica - spiega l’Assessore Giacomo Angeloni -: con il domicilio digitale sono molte le cose destinate a cambiare e migliorare nel rapporto che intercorre tra cittadino e pubblica amministrazione. Noi ci crediamo convintamente e per questo abbiamo deciso di acquistare PEC da mettere a disposizione gratuitamente dei nostri concittadini, in modo che possano usufruire di questa innovazione che porta benefici contemporaneamente ad Amministrazioni e utenza».

Che cos’è il domicilio digitale

Dal 6 giugno 2023 tutti i cittadini possono eleggere il proprio domicilio digitale indicando un indirizzo PEC del quale sono titolari, in modo da ricevere nella propria casella di posta elettronica certificata le comunicazioni aventi valore legale da parte della Pubblica Amministrazione. Il domicilio digitale è l’indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata (PEC) o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale ai sensi della legge. Tramite l’uso del Domicilio digitale si possono risparmiare sui costi di diversi servizi, come l’annullamento totale dei costi di postalizzazione o la riduzione del tempo e dei costi di invio di una comunicazione avente valore legale. Una volta eletto il domicilio digitale su INAD, il cittadino riceverà le comunicazioni dalla Pubblica Amministrazione relative ad esempio a verbali di sanzioni amministrative e tutte le altre comunicazioni. Il servizio è completamente gratuito e già oltre 2milioni di persone fisiche lo usano nel nostro Paese.

Richiedere il proprio indirizzo PEC

Per chi è residente e maggiorenne, dal 16 ottobre 2023, gratuitamente, sarà possibile accedere al sito del Comune di Bergamo con SPID, CIE O CNS, e compilare il modulo presente sullo Sportello telematico Bergamo Facile web: Richiesta di assegnazione casella di Posta Elettronica Certificata. In questo modo, si potrà chiedere al Comune il proprio nuovo indirizzo di Posta Elettronica Certificata PEC con il dominio @pec.bergamofacile.it. Sarà necessario compila il modulo in tutte le sue parti, prestando attenzione alla correttezza dei dati inseriti o precompilati. Nel campo Posta elettronica ordinaria si dovrà inserire l’indirizzo e-mail personale di abituale consultazione: servirà per terminare la configurazione della nuova PEC. Una volta compilato e inviato, il modulo sarà inoltrato automaticamente all’ufficio protocollo del Comune di Bergamo e l’utente riceverà una notifica di invio corretto della propria istanza. L’istanza sarà verificata ed elaborata nell’arco di 5 giorni lavorativi, entro i quali l’indirizzo PEC sarà creato e saranno recapitate due comunicazioni e-mail sull’indirizzo di posta elettronica ordinaria indicato all’atto della richiesta: una e-mail da Comunicazioni InfoCert con un link per completare l’attivazione della tua utenza PEC e una e-mail dal protocollo del Comune di Bergamo di accettazione dell’istanza per la richiesta della PEC.

Tutte le info

Per maggiori informazioni consultare la pagina informativa: bergamofacile.it. Per il processo di attivazione si può scrivere all’indirizzo [email protected]. Se non si ha dimestichezza con il digitale, è possibile fissare un appuntamento attraverso il portale PrenotaBergamo.it o telefonando al Contact center del Comune di Bergamo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 allo 035 399 333 o al numero verde 800 292 110.

Creare il domicilio digitale

Quando la casella di posta PEC sarà creata, sarà recapitata una e-mail sulla posta ordinaria (indicata nel modulo di richiesta) di conferma attivazione, dall’indirizzo [email protected] (Comunicazioni Infocert), con oggetto “Attivazione utenza Infocert - Codice attivazione xxxxxxxx-xxx” (dove le x saranno il codice di attivazione numerico). Nell’e-mail ricevuta vi è un indirizzo web a cui accedere per completare l’attivazione dell’utenza InfoCert. Cliccando sul link sarà possibile accedere ad una pagina in cui saranno richiesti user (inserisci la email PEC scelta nel modulo telematico e con indirizzo finale @pec.bergamofacile.it e una password a propria scelta, che diventerà la password per accedere alla casella PEC). Nel caso non si fosse ricevuto il messaggio di conferma attivazione entro 5 giorni lavorativi, è utile controllare eventuali messaggi archiviati nella cartella di Spam. In caso non fosse presente, basta contattare il Comune all’indirizzo e-mail [email protected]. Cliccando sul pulsante “Salva”, la propria e-mail PEC sarà attiva. Da quel momento, basta seguire la guida a schermo per confermare l’e-mail di recupero in caso di smarrimento password, inserendo l’e-mail tradizionale che è stata indicata nel modulo di richiesta. Attenzione: questa e-mail ordinaria servirà per ricevere sia le e-mail di recupero password che altre comunicazioni di InfoCert per la gestione della casella PEC, deve pertanto essere un’e-mail attiva.

Come accedere