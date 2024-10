Arrivano i Mercatanti, ecco come cambia la viabilità

Dalle ore mezzanotte del 3 ottobre alle ore 24 del 6 ottobre 2024 e comunque fino a cessato bisogno, ecco i cambiamenti alla viabilità del centro.

Via Crispi

•istituzione del doppio senso di circolazione, alternato a vista, con ingresso ed uscita sulla Rotonda dei Mille, per i mezzi dell’organizzazione, per i residenti, per i frontisti, per le operazioni di carico e scarico e per accesso ai passi carrabili ivi presenti;

• istituzione di strada a fondo chiuso in Via Crispi all’intersezione con Piazza Matteotti mediante il posizionamento di barriere fisiche a delimitazione dell’area oggetto dell’occupazione;

• divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata, sul lato dei civici dispari, esteso a tutte le categorie di veicoli

Piazza Matteotti, nell’area antistante tra Via Roma e Via Borfuro, Sentierone e piazza Matteotti (lato Donizetti) nel tratto compreso tra Via Roma e Via Torquato Tasso

• divieto di transito esteso a tutte le categorie di veicoli ad esclusione dei mezzi dell’organizzazione per operazioni di carico e scarico e accesso ai passi carrabili ivi presenti;

• divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata esteso a tutte le categorie di veicoli ad esclusione dei mezzi dell’organizzazione

Largo Belotti civico 3, parcheggio degli Uffici Statali

• divieto di transito esteso a tutte le categorie di veicoli ad esclusione dei mezzi dell’organizzazione e dei mezzi dei dipendenti della Agenzia delle Entrate;

• divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata ambo i lati esteso a tutte le categorie di veicoli ad esclusione dei mezzi dei mezzi dell’organizzazione e ad esclusione degli stalli di sosta riservati alla Agenzia delle Entrate;

Largo Belotti, dall’intersezione con via Partigiani a via Sentierone, con direzione Via Torquato Tasso

• divieto di transito esteso a tutte le categorie di veicoli ad esclusione dei mezzi dell’organizzazione, residenti, frontisti, operazioni di carico e scarico, accesso ai passi carrabili ivi presenti e i mezzi riservati alla Procura, Agenzia delle Entrate, alla Camera di Commercio e ai mezzi autorizzati;

• strada a fondo chiuso mediante il posizionamento di barriere fisiche;

Largo Belotti, all’intersezione con Via Tasso

• divieto di transito esteso a tutte le categorie di veicoli ad esclusione dei mezzi dell’organizzazione, eseguito mediante il posizionamento di barriere fisiche a delimitazione dell’area oggetto dell’occupazione;

2) dalle ore 07.00 del 5 ottobre 2024 alle ore 24.00 del 06 ottobre 2024

Via Borfuro nel tratto compreso tra Piazza Matteotti e Via Piccinini

• istituzione del doppio senso di circolazione, alternato a vista, con ingresso ed uscita da via Piccinini, per i residenti, per i frontisti, per le operazioni di carico e scarico, per accesso ai passi carrabili ivi presenti e per accesso al parcheggio denominato “Parcheggio del Centro” nonché per quello il cui ingresso è ubicato al civico n. 1 della medesima via Borfuro;

• istituzione di strada a fondo chiuso;

Via XX Settembre

• istituzione del doppio senso di circolazione, alternato a vista per i residenti, con ingresso ed uscita da Piazza Pontida, per i frontisti, per le operazioni di carico e scarico e per accesso ai passi carrabili ivi presenti;