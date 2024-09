È la settimana dei «Mercatanti in Fiera» sul Sentierone: 105 banchi con sapori da tutto il mondo

L’evento di Anva Confesercenti Bergamo, organizzato in collaborazione con Promozioni Confesercenti Bergamo, anticipa un poco le date rispetto al periodo consueto, ma il grande e variopinto mercato a cielo aperto, ricco di profumi, curiosità e sapori portati a Bergamo dai migliori artigiani e dalle migliori cucine itineranti, è confermato e vuole puntare a superare l’edizione record dello scorso anno che ha registrato 130 mila persone.

Info e partecipanti

Tra le 300 richieste di partecipazione arrivate ne sono state segnalate un centinaio per un totale di 105 banchi presenti con 45 espositori stranieri in rappresentanza di 22 Paesi: Olanda, Belgio, Germania, Austria, Francia, Inghilterra, Grecia, Spagna, Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Ucraina, Lituania, Scozia, Russia, Eritrea, Australia, Messico, Brasile, India, USA e Giappone. Oltre ai tradizionali e ormai storici banchi come quelli dei bretzel austriaco, crepes olandesi, birra ceca e ceramiche inglesi, quest’anno arrivano per la prima volta un banco di tovaglie e saponi della Provenza e o uno stand con prodotti gastronomici coreani e giapponesi come i tipici ravioli.

Le dichiarazioni degli organizzatori

«Per portare in città i casoncelli giapponesi e coreani», scherza Cesare Rossi, direttore di Promozioni Confesercenti Bergamo durante la presentazione della rassegna avvenuta lunedì 30 settembre a Palafrizzoni.

L’area ristoro, allestita con tavoli e servizi, ospiterà, tra le novità, anche un nuovo street fooder Usa che propone i piatti delle strade americane: bbq ribs, pulled pork e hot dog. Torna, dopo qualche anno di assenza, lo stand di pelletteria con pezzi unici artigianale ungherese.

(Foto di L’assessore al commercio Sergio Gandi, tra Cesare Rossi (sx) e Filippo Caselli (dx))

Piazza Dante diventa un giardino

E Piazza Dante è pronta a trasformarsi nuovamente in un grande giardino a cielo aperto grazie ai fiori in arrivo dall’Olanda. Sarà ampiamente rappresentato anche il territorio bergamasco e lombardo con un’offerta variegata e la presenza di alcuni commercianti del centro che lasceranno i propri locali per partecipare ai Mercatanti in Fiera. «Come con lo Sbarazzo», sottolinea Rossi. Tra di loro l’Artisan Cafè che proporrà bibite artigianali di propria produzione con la sua versione dell’acqua tonica made in Bergamo. E le degustazioni con lo storico panificio bergamasco «Rota Biasetti» che proporrò dolci di pasticceria tipici bergamaschi, come la Torta Sant’Alessandro, e italiani.

I fiori in piazza Dante

Inoltre saranno presenti espositori da 12 regioni italiane: Trentino Alto-Adige, Piemonte, Liguria, Emilia - Romagna, Toscana, Umbria, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

Passaggio Zeduri chiuso solo sabato e domenica

Per trovare un equilibrio anche con le richieste dei commercianti della zona, per quest’anno si è deciso di mantenere, per le giornate di giovedì 3 e venerdì 4 ottobre, aperto il Passaggio Zeduri che consente ai cittadini di accedere al parcheggio di via Borfuro, comportando, così, una riduzione di qualche banco degli scorsi anni. Il passaggio rimarrà, invece, chiuso solo nelle giornate di sabato e domenica, quelle di maggiore affluenza.«Una scelta che nasce dalla volontà di rendere le iniziative che si svolgono nel cuore della città meno impattanti possibile per la città stessa», ha detto Sergio Gandi, vicesindaco di Bergamo e assessore al commercio.