Astino, stagione al via: domenica si riapre

L’ex Monastero di Astino, di proprietà della Fondazione Mia, è pronto per il debutto della nuova stagione calda, che sarà accompagnata dagli spazi estivi dedicati alla ristorazione. Ad accogliere i visitatori nell’affascinante Valle della biodiversità, che si è aggiudicata il premio del miglior paesaggio d’Europa 2021, ci saranno due nomi conosciuti del settore, come Cavour 1880 e Da Mimmo. Il taglio del nastro è previsto per domenica prossima e le attività proseguiranno poi per tutta l’estate.