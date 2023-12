Atb, 25 milioni di passeggeri. «Nuove sfide per una mobilità sempre più sostenibile»

L’asticella si è posata attorno a quota 25 milioni di passeggeri: tanti ne ha trasportati Atb nel corso del 2023, un anno «di ripresa e di transizione verso un futuro sempre più sostenibile». Il trend è di crescita (il bilancio 2022 indicava 22,7 milioni di passeggeri) e si lega anche all’anno a trazione turistica vissuto da Bergamo: «Un anno dove Atb – spiega l’azienda in un report che tira le somme sugli ultimi 12 mesi – ha costantemente lavorato per permettere ai flussi turistici un accesso e un’esperienza migliore alla nostra città».

Nel capitolo del turismo s’inseriscono più dati: il servizio «Bergamo Easy Access» (tariffa unica e integrata che comprende la sosta dedicata e il trasferimento da città bassa a Città Alta dei gruppi in arrivo con i pullman granturismo) ha contato 597 prenotazioni, in primavera (anche grazie al contributo di Sacbo) la Linea 1 che collega centro città e aeroporto ha raddoppiato il numero di corse nei giorni e orari di maggiore afflusso (58 corse in più nelle giornate festive), quest’anno la funicolare ha trasportato circa due milioni di passeggeri (+30% negli ultimi otto anni). Tra le novità, a novembre ha debuttato «AtBip», il nuovo sistema di bigliettazione elettronica: Bergamo, rimarca Atb, «è così diventata la prima città lombarda ad adottare la bigliettazione elettronica su vasta scala».

Quest’anno Atb ha anche realizzato – in collaborazione col Comune – la nuova area sosta per i bus turistici nel piazzale dell’ex dogana di via Rovelli, mentre Atb Mobilità è subentrata nella gestione del Garage San Marco (con le novità dell’apertura h24 e dell’installazione di un dispositivo di pagamento elettronico automatizzato).

Altri numeri, al di là del trasporto pubblico locale: quest’anno Atb ha rilasciato circa 13mila contrassegni Ztl sia per transiti occasionali sia permanenti; le 400 bici del servizio La BiGi (il bike sharing) hanno registrato 128.087 prelievi da gennaio a novembre 2023 (di cui 17mila a ottobre, il mese migliore), portando a quota 220.065 gli utilizzi dall’avvio del nuovo servizio (91.978 i prelievi nel 2022). Atb ha garantito nel corso del 2023 circa 100 chilometri di segnaletica orizzontale e circa 35 di «segnaletica bike line».

Sono state 39 le convenzioni stipulate tra Atb e diversi partner, tra cui Accademia Carrara, Gamec, Fondazione Teatro Donizetti, F2Click, Millegradini, BergamoScienza, Il Natale del Duc. Nel corso del 2023 Atb ha acquisito 34 nuovi bus: a giugno sono arrivati 7 nuovi autobus Man Lion’s City da 18 metri, alimentati a gas naturale-metano compresso; a settembre sono stati inseriti nella flotta 10 nuovi bus elettrici (con autonomia di circa 350 chilometri, e a dicembre è entrato a regime il nuovo sistema di ricarica che consente di ottimizzare l’utilizzo degli spazi per la sosta dei mezzi), e recentemente sono stati consegnati 17 nuovi bus Citymood Iia da 12 metri a metano (che entreranno progressivamente in servizio da gennaio). Il parco mezzi «diesel free» è ora pari al 58,6% del totale: entro il 2030 l’obiettivo è diventare «diesel free».

Capitolo risorse umane: nel 2023 sono state assunti 40 nuovi dipendenti (39 a tempo indeterminato), con i sindacati è stato sottoscritto un nuovo accordo dedicato proprio ai neoassunti. Guardando all’anno ormai alle porte, «Atb punta all’introduzione, nella prima metà del 2024, della Smart Card personale, per concludere la transizione verso la bigliettazione elettronica integrata con l’addio definitivo alla carta e ai biglietti usa e getta» (i titoli di viaggio cartacei in circolazione andranno utilizzati entro il 31 maggio 2024).