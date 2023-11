«AtBip», in vendita il nuovo biglietto elettronico per bus, tram e funicolari

Un’esperienza di viaggio agile, veloce e smart. Debutta a Bergamo a partire da oggi, giovedì 9 novembre, «AtBip», il nuovo sistema di bigliettazione elettronica per muoversi su tutte le linee di autobus, tram e funicolari in modo pratico e tecnologico. Una rivoluzione che vede Bergamo fare da apripista (è la prima città lombarda ad adottare la bigliettazione elettronica su così vasta scala) e che porterà gradualmente, con l’avvento anche di una smart card personale nel corso del 2024, a concludere la transizione verso la bigliettazione elettronica integrata con un definitivo addio alla carta e ai biglietti usa e getta. I titoli di viaggio cartacei attualmente in circolazione andranno utilizzati entro il 31 maggio 2024.

Venti rivendita e 16 emettitrici

Ma come funziona? Sul biglietto elettronico, di tipo chip on paper, sarà possibile caricare (e ricaricare una volta esauriti) i propri titoli di viaggio: biglietto ordinario, carnet 10 corse oppure biglietti della validità di 24 o 72 ore; su ogni biglietto potranno essere caricati più titoli di viaggio della stessa tipologia e tariffa. I biglietti elettronici saranno in vendita dal 10 novembre inizialmente presso 20 rivendite autorizzate Atb ed entro l’anno in tutte le altre della rete. Sono in corso di installazione 16 emettitrici in corrispondenza delle principali fermate Atb e Teb. L’introduzione del ticket elettronico avviene in virtù di un bando Atb, predisposto a seguito dei finanziamenti previsti dalla Regione Lombardia per lo sviluppo della bigliettazione elettronica nel Trasporto pubblico locale del bacino di Bergamo. Le risorse stanziate da Regione Lombardia sono pari a 30 milioni di euro, di cui 4,5 per l’intero bacino di Bergamo (servizio urbano ed extraurbano) e 1,6 milioni assegnate ad Atb. Il progetto ha visto l’installazione di 637 validatori di titoli di viaggio sugli autobus Atb, Autoservizi Locatelli, Tbso e Arriva e 84 validatori a bordo dei tram della Linea T1 Bergamo-Albino; la posa di nuovi tornelli e validatori alle funicolari di Città e di San Vigilio e la sostituzione delle emettitrici alle fermate. I dispositivi di bordo comunicano con un sistema centrale che rileva la posizione dei mezzi grazie ad un costante monitoraggio della geolocalizzazione.

«Verso la completa digitalizzazione»