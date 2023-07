Ats: «Le ondate di calore non hanno aumentato gli accessi nei pronto soccorso»

Zucchi: «Segnale incoraggiante»

«Nessun incremento significativo, né come valori totali, né come accessi stratificati per singoli codici di gravità – spiega il direttore del Sea di Ats Bergamo, Alberto Zucchi -. Questo è un segnale molto incoraggiante di come siano mutati il livello di informazione alle persone in termini di rischi e i requisiti strutturali delle abitazioni private e delle strutture pubbliche e comunitarie». Gli accessi totali al pronto soccorso oscillano intorno alle mille unità tra maggio e luglio. Ats Bergamo, che conduce un monitoraggio giornaliero, ha attivato il numero verde per l’emergenza caldo 800 844 999, dal lunedì al venerdì (ore 10-12 e 14-16). Per il direttore sanitario Michele Sofia, «le ondate anomale di caldo richiedono particolare attenzione nell’intercettare le situazioni di potenziale rischio per la salute».