Autismo, la raccolta fondi su due ruote dei Babbo Bikers - Foto e video

Caschi allacciati, rombo di motori e via. I Babbo Bikers hanno colorato nella mattinata di domenica 15 dicembre le strade della città di Bergamo per il tradizionale appuntamento natalizio dell’associazione «Autismo è...».

Il raduno motociclistico organizzato in collaborazione con la Scuderia Fulvio Norelli ha visto partecipare ben 180 appassionati di due ruote, vestiti con il consueto costume da Babbo Natale, per diffondere positività e soprattutto consapevolezza sull’autismo. La sfilata benefica, partita alle 11 dal Sentierone, ha infatti l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere le iniziative dell’associazione «Autismo è...», che si occupa di inserimento lavorativo di persone con spettri autistici. Il ricavato raccolto quest’anno dall’iniziativa ammonta a oltre 5.000 euro, che andranno a sostenere soprattutto l’attivazione di tirocini curricolari con le scuole a favore di ragazzi con autismo.