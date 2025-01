Auto fuori strada, finisce sul marciapiede a Zogno, ferito l’autista 64enne

È uscito di strada mentre stava percorrendo via Donatori del Sangue a Zogno poco prima delle 18. L’auto ha superato il cordolo e divelto le barriere di protezione in ferro, e ha finito la sua corsa sul marciapiede.

Fortunatamente nella carambola il veicolo non ha coinvolto nessun altro mezzo e soprattutto nessuna persona stava transitando in quel momento sul marciapiede.

L’uomo, un 64enne della valle, in evidente stato di ebrezza, è stato soccorso da un’ambulanza della Padana Emergenza e da un’auto medica. Le sue condizioni non destano preoccupazioni, ma è stato trasportato per accertamenti all’ospedale Papa Giovanni XXIII.