Autobus, da settembre scattano i rincari: si salvano gli abbonamenti degli studenti

La buona notizia è che gli abbonamenti annuali urbani ed extraurbani per gli studenti non vengono toccati. L’altro lato della medaglia è che gli aumenti saranno comunque spalmati sul resto dei titoli di viaggio, con in media un +7,2% di rincaro. Qualche esempio? In città il biglietto singolo passa da 1,50 a 1,70 euro. In provincia - dove gli autobus faticano a tornare ai livelli di riempimento pre Covid - anche gli abbonamenti ordinari mensili e annuali salgono.

Ieri l’Agenzia per il trasporto pubblico locale (Tpl) della provincia di Bergamo - in una riunione del Consiglio d’amministrazione che è andata più lunga del previsto - ha ratificato l’aumento delle tariffe per gli autobus, che scatterà dal 1° settembre. Dove è stato possibile, sono state accolte le indicazioni dei soci, Comune di Bergamo e Provincia in primis, che chiedevano di «risparmiare» dai rincari le fasce di utenti più «deboli» e più «affezionate». «Avendo l’obbligo dell’adeguamento tariffario all’andamento dell’inflazione, d’accordo con i soci abbiamo cercato di salvaguardare il più possibile gli utenti che già utilizzano il Tpl – commenta Angela Ceresoli, presidente del Cda –. In un momento in cui la scarsità di risorse dedicata al settore non consente di pensare a obiettivi più ambiziosi, cerchiamo almeno di non minare ulteriormente la fiducia dei nostri utenti». La situazione del sistema resta difficile - il bilancio è in equilibrio, ma mancano sempre circa 3 milioni di euro per avere un servizio più efficiente - e per far quadrare i conti, in attesa che ai livelli superiori vengano incrementati i fondi a disposizione, le tariffe restano un’entrata determinante.

L’area urbana

«Per quanto ci riguarda – commenta l’assessore alla Mobilità Stefano Zenoni, ricordando i 3 milioni dati dal Comune al Tpl – possiamo dirci soddisfatti, visto che avevamo dato l’indicazione di concentrare gli adeguamenti sui titoli di viaggio singoli, salvaguardando gli abbonamenti, per studenti e anziani, che sono quelli che pesano di più sui bilanci familiari. Chi usa invece l’autobus una volta ogni tanto oppure i turisti possono assorbire meglio queste spese». Sulle cinque zone dell’«Atb system» quindi non ci sono conseguenze per gli abbonamenti mensili (fermi a 36 euro per la città) e annuali (260 euro studenti e 325 per gli altri), che non subiranno rincari. Per il resto il biglietto singolo segna da +20 centesimi (da 1,50 a 1,70 euro per la zona 1) a +50 centesimi (da 3 a 3,50 euro per le cinque zone). Il carnet da dieci corse passa da 12,50 euro a 14,50 euro (+2 euro) per una zona fino a 29,50 euro per le cinque zone (+4,50 euro). Il settimanale va da 11,50 a 14,50 (+3 euro) per la zona 1 fino a 28 euro (+5,50 euro) per l’intero sistema. «Non è comunque una scelta piacevole – ammette Zenoni –, ma è stato l’unico modo per lasciare invariato il costo degli abbonamenti».

E l’extraurbana