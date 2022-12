Autolinee, dopo oltre due anni riapre la mensa di don Fausto

Sarà una vigilia di Natale speciale per la mensa «Posto caldo-Don Fausto Resmini». Riapre infatti dopo oltre due anni, accogliendo all’interno persone senza fissa dimora per il pasto serale. «In questi giorni abbiamo svolto alcuni lavori di imbiancatura e riorganizzazione - spiega don Dario Acquaroli, direttore del Patronato San Vincenzo di Sorisole -, e siamo ora pronti per servire la cena in un luogo caldo. Di fatto il servizio non si è mai interrotto perché abbiamo sempre distribuito i pasti, ma nei sacchetti, senza poter accedere all’interno della struttura che abbiamo ottenuto in comodato gratuito dal Comune di Bergamo per i prossimi cinque anni».