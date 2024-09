Autolinee, tenta la fuga dagli agenti: arrestato un uomo per detenzione di sostanze stupefacenti

Notati alcuni atteggiamenti sospetti, alla richiesta degli agenti di fermarsi ha tentato di fuggire liberandosi di alcuni oggetti . Grazie all’intervento dell’unità cinofila, il materiale è stato recuperato e identificato come sostanza stupefacente: l’attività ha portato al sequestro di 22,62 grammi di eroina e di 8,32 grammi di cocaina. Sono stati inoltre rinvenuti un bilancino di precisione, materiale da imballaggio e due coltelli, oggetti utili al confezionamento di circa 75 dosi di eroina e 30 dosi di cocaina, per un valore complessivo di 3.500 euro.

L’uomo, un tunisino classe 1984, è stato arrestato con l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Già noto alle forze dell’or dine per spaccio e per essere in posizione irregolare sul territorio nazionale, è stato detenuto presso il comando della polizia locale, in attesa del processo per direttissima che si è tenuto nella mattinata di venerdì 27 settembre. Su disposizione del giudice, l’uomo è stato trasferito presso il carcere di Bergamo.