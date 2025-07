Autostrada A4, chiusure notturne ai caselli di Bergamo e Cavenago

A4, le chiusure nel dettaglio

Tra le 22 di giovedì 24 e le 5 di venerdì 25 luglio sarà chiuso il casello di Bergamo, in entrata in entrambe le direzioni. In alternativa si consiglia di entrare in autostrada a Dalmine se si viaggia in direzione Milano, a Seriate se in direzione Brescia.