Autostrada A4, chiusure notturne ai caselli nella settimana del 25 agosto

Chiusure notturne di alcuni caselli del tratto bergamasco (e non solo) dell’autostrada A4 nella settimana del 25 agosto, necessarie per lavori di pavimentazione e altre manutenzioni.

Dalle 21 di lunedì 25 alle 5 di martedì 26 agosto

Sarà chiusa la stazione di Capriate, in entrata in entrambe le direzioni - Milano e Brescia - e in uscita per chi proviene da Brescia, per lavori di pavimentazione. In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Milano, Trezzo; in entrata verso Brescia e in uscita per chi proviene da Brescia, Dalmine;

Sarà chiusa la stazione di Ospitaletto, in entrata e in uscita, per lavori di pavimentazione. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Rovato o di Brescia ovest.

Dalle 21 di martedì 26 alle 5 di mercoledì 27 agosto

Sarà chiusa la stazione di Capriate, in uscita per chi proviene da Milano, per lavori di pavimentazione. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Trezzo.

Sarà chiusa la stazione di Grumello, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia, per attività di ispezione e manutenzione cavalcavia. In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni: verso Milano, Seriate; verso Brescia, Ponte Oglio.

Sarà chiusa la stazione di Ospitaletto, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia e in uscita per chi proviene da Milano, per lavori di pavimentazione. In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Milano, Rovato; in entrata verso Brescia, Brescia ovest.

Dalle 21 di mercoledì 27 alle 5 di giovedì 28 agosto

Sarà chiusa la stazione di Rovato, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia, per lavori di pavimentazione. In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni: verso Milano, Palazzolo; verso Brescia, Ospitaletto.

Dalle 21 di giovedì 28 alle 5 di venerdì 29 agosto

Sarà chiusa la stazione di Capriate, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia e in uscita per chi proviene da Brescia, per lavori di pavimentazione. In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Milano, Trezzo; in entrata verso Brescia e in uscita per chi proviene da Brescia, Dalmine.

Sarà chiusa la stazione di Rovato, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia, per lavori di pavimentazione. In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni: verso Milano, Palazzolo; verso Brescia, Ospitaletto.

Dalle 22 di giovedì 28 alle 5 di venerdì 29 agosto