Autostrada A4, chiusure notturne dei caselli di Trezzo e Dalmine

Chiusure notturne dei caselli di Trezzo e Dalmine sull’autostrada A4, oltre che delle aree di servizio Brembo sud e Brembo nord, nella settimana del 14 luglio, per lavori di manutenzione delle barriere antirumore.

A4, le chiusure nel dettaglio

Dalle 21 di martedì 15 alle 5 di mercoledì 16 luglio sarà chiuso il casello di Trezzo, in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa si consiglia la stazione di Cavenago.