Avis Bergamo, bilancio positivo: «Obiettivo, 7.500 donazioni nel 2023»

«Entro la fine del 2023 puntiamo a raggiungere e superare la soglia delle 7.500 donazioni, – spiega il presidente Paolo Comana – ma tengo a precisare che chiunque può, entro i limiti posti dalle possibilità individuali, diventare donatore; anche chi per motivi di salute non può donare. Quest’anno parteciperemo a Bergamo Brescia Capitale italiana della Cultura 2023 , progetto che mira ad adempiere agli scopi sociali legati alla promozione della donazione e a testimoniare la cultura della tradizione bergamasca e della nostra associazione. Ognuno, in quest’ottica, può ricoprire il ruolo di donatore nel suo senso più ampio. Tutti possiamo essere donatori».