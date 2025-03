Avis, l’assemblea provinciale: donazioni in crescita e spinta sul ricambio generazionale

I numeri di Avis nel 2024

Il bilancio delle donazioni è in crescita: nel 2024 ne sono state registrate 62.725, in aumento del 2,1% rispetto al 2023. Un’inversione di tendenza che trova la sua spinta principale nell’aumento delle donazioni di plasma (+8,41%), grazie anche al progetto sperimentale attivato presso l’unità di raccolta di Monterosso a Bergamo.

«Fondamentale coinvolgere i giovani»

Resta invece sostanzialmente stabile la raccolta di sangue intero, con una lieve flessione (- 0,27%), non preoccupante perché il sistema, per quanto riguarda il sangue, è in piena autosufficienza. «Ora la sfida – ha sottolineato il presidente di Avis provinciale Bergamo, Artemio Trapattoni - sarà concentrare le forze sulla raccolta di plasma (per la produzione di plasma-derivati) ancora troppo dipendente dalle importazioni estere. Dobbiamo cambiare le nostre consuetudini, sarà fondamentale continuare ad accrescere la base associativa, coinvolgendo soprattutto i giovani».