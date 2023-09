Baluardo di San Giovanni, nuovo collegamento pedonale con via Tre Armi

Partono il 18 settembre i lavori per la realizzazione di un collegamento pedonale tra il baluardo di San Giovanni e via Tre Armi, un’opera promossa e finanziata dal Parco dei Colli di Bergamo. Il progetto riguarda la realizzazione di un nuovo collegamento pedonale largo 3 metri e mezzo lungo 36 metri che verrà realizzato per collegare via Tre Armi e l’antica «sortita» ad arco presente al piede delle Mura nel punto di raccordo tra la parete dove sono presenti e ben visibili le bocche di fuoco e l’orecchione del bastione. Un percorso che rappresenta il primo varco, la prima connessione, tra interno ed esterno della storica fortificazione attraverso il recupero e la valorizzazione di una sua cannoniera e precisamente quella sita nel baluardo di San Giovanni.

Il baluardo di San Giovanni come appare oggi L’intervento, per il quale è stato aperto un fitto dialogo con la Sovraintendenza, è possibile grazie all’acquisizione da parte del Parco dei Colli da parte della proprietà privata superando una situazione che fino ad oggi ne aveva impedito la realizzabilità. La nuova connessione rappresenterà un nuovo importante punto di accesso pedonale a Città Alta trasformandosi peraltro in un percorso di conoscenza storica, culturale e paesaggistica e di ulteriore valorizzazione e fruibilità dell’interno della cannoniera di San Giovanni, perfettamente conservata e parte delle Mura veneziane, patrimonio Unesco. La nuova connessione pedonale permetterà quindi di raccordare in modo più diretto e di completare ulteriormente la rete dei percorsi pedonali delle storiche «scalette» molto amate e frequentate dai cittadini bergamaschi e dai sempre più numerosi turisti.

La tipologia di intervento

Il progetto è a cura dello studio Paolo Belloni Architetti. L’area oggetto di intervento riguarda una porzione di fascia verde di circa 170 mq di superficie contigua alle Mura venete, ai piedi del Baluardo di San Giovanni che da via delle Tre Armi raggiunge la sortita del Baluardo, in adiacenza alla cortina muraria. Il collegamento pedonale sarà necessariamente costituito da un percorso inclinato e pavimentato che permetterà di raggiungere la sortita della cannoniera del Baluardo di San Giovanni da via delle Tre Armi e viceversa.