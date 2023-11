Bancarelle, ruota e Villaggio di Natale fanno già il pienone - Le foto

A Bergamo è già «Christmas time». Quando mancano ancora cinque settimane a Natale, tra le vie del capoluogo si respira già l’atmosfera tipica delle festività. Basta fare due passi in centro o in Città Alta per rendersi conto di come le prime iniziative legate al periodo più magico dell’anno siano particolarmente apprezzate.

Tutte le attrazioni

La mattina di sabato 18 novembre è stata inaugurata la 15ª edizione del Villaggio di Natale in piazzale Alpini: al taglio del nastro erano presenti gli organizzatori di Confesercenti con il direttore Filippo Caselli e il vice Cesare Rossi, oltre all’associazione «Noter de Berghem», rappresentata dal presidente Graziano Danesi, insieme al vicesindaco Sergio Gandi e al rappresentante dei commercianti Luca Mangili. Le 26 casette di legno rimarranno aperte fino al 26 dicembre, con annessa pista di pattinaggio e iniziative condivise con Nxt Station.

La ruota panoramica

(Foto di Bedolis) Per i bambini è già tempo di letterine a Santa Lucia Tra le bancarelle sul Sentierone

In piazza Matteotti è invece entrata in funzione l’ormai tradizionale ruota panoramica, piace anche la tradizionale giostra per bambini in piazza Vittorio Veneto. In via XX Settembre è iniziato il via vai dei più piccoli che fanno visita a Santa Lucia nella chiesa della Madonna dello Spasimo per esprimere i loro desideri.

Taglio del nastro al Villaggio di Natale in piazzale Alpini

(Foto di Bedolis) La pista di pattinaggio La festa del cioccolato in piazza Cittadella

In piazza Vittorio Veneto l’attenzione è tutta per l’albero di Natale che verrà allestito di tutto punto con luci e addobbi in vista dell’accensione, domenica 26 novembre, mentre sul Sentierone si sono aggiunte le bancarelle allestite da Comap, l’associazione degli ambulanti che venerdì prossimo inaugurerà in piazza Matteotti le casette del «Mercatino di Natale». A dicembre arriverà sul Sentierone anche la tradizionale Capanna di Natale de L’Eco di Bergamo, allestita sin dal lontano 1951.

La giostra in piazza Vittorio Veneto

(Foto di Bedolis) Sotto la ruota Letterine per Santa Lucia

La «Festa del cioccolato» ha attirato il grande pubblico in piazza Cittadella: le otto postazioni dei maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia hanno registrato il tutto esaurito, previsto anche per domenica 19 novembre.

Domenica 26 novembre verranno ufficialmente accese tutte le luminarie, compreso l’albero gigante in piazza Vittorio Veneto.