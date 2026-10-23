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Cronaca / Bergamo Città Venerdì 23 Ottobre 2026

Benemerenze del Comune di Bergamo: segnalazioni entro il 12 novembre

L’APPUNTAMENTO. Saranno conferite durante una seduta straordinaria del Consiglio comunale, in programma il 16 dicembre.

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Redazione Web
Redazione Web
Benemerenze del Comune di Bergamo: segnalazioni entro il 12 novembre

Bergamo

Si avvicina la fine dell’anno e per il comune di Bergamo è tempo di civiche benemerenze , conferite a persone, enti, società, istituzioni che «si sono particolarmente distinti nei diversi campi e attività pubbliche e private, e che hanno contribuito ad elevare il prestigio della nostra città con disinteressata dedizione».

Segnalazioni entro il 12 novembre

Le segnalazioni, cui dovranno essere allegati elementi informativi a sostegno della candidatura e il recapito del segnalatore, vanno indirizzate all’attenzione del «Comune di Bergamo - Ufficio di staff della sindaca» e spedite entro giovedì 12 novembre via mail, all’indirizzo [email protected]. Le benemerenze saranno conferite durante una seduta straordinaria del Consiglio comunale il prossimo 16 dicembre.

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