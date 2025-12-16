Benemerenze, a Bergamo stasera la cerimonia in Città Alta - Segui qui la diretta

Cinque medaglie d’oro e dieci benemerenze saranno consegnate stasera 16 dicembre al Teatro Sociale di Città Alta, durante la seduta straordinaria di Consiglio comunale. Saranno la presidente del Consiglio comunale Romina Russo e la sindaca Elena Carnevali a conferire i riconoscimenti a persone, enti o associazioni «che si sono distinte per il loro impegno e contributo alla comunità».