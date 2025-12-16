Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Martedì 16 Dicembre 2025

Benemerenze, a Bergamo stasera la cerimonia in Città Alta - Segui qui la diretta

AL TEATRO SOCIALE. Le onorificenze saranno consegnate dalla sindaca Carnevali e dalla presidente del Consiglio comunale Russo.

Un momento delle benemerenze del 2024
Un momento delle benemerenze del 2024

Cinque medaglie d’oro e dieci benemerenze saranno consegnate stasera 16 dicembre al Teatro Sociale di Città Alta, durante la seduta straordinaria di Consiglio comunale. Saranno la presidente del Consiglio comunale Romina Russo e la sindaca Elena Carnevali a conferire i riconoscimenti a persone, enti o associazioni «che si sono distinte per il loro impegno e contributo alla comunità».

Le medaglie d’oro

Le medaglie d’oro andranno a Fondazione della Comunità Bergamasca, al sociologo e sondaggista Nando Pagnoncelli, all’Ospedale da campo dell’Associazione nazionale Alpini, al comitato territoriale del Csi e alle suore delle Poverelle che operano nel carcere di via Gleno.

Leggi anche

Le benemerenze

Le benemerenze al giornalista Marco Dell’Oro (alla memoria), alla volontaria e già presidente del Soroptimist Anna Valtellina, al direttore della Caritas don Roberto Trussardi, al festival Danza Estate, al ristoratore Enrico Panattoni (alla memoria), all’associazione Libera, alla Fondazione From, al musicista Gianluigi Trovesi, all’imprenditore Dario Gamba (alla memoria) e allo storico Angelo Bendotti (alla memoria). La cerimonia sarà trasmessa in streaming sul canale Youtube del Comune di Bergamo.

