Bergamo, 129 persone identificate: una denuncia per droga

Servizio straordinario di controllo del territorio nella giornata di martedì 1° settembre a Bergamo. L’operazione «ad alto impatto», coordinata dalla Polizia di Stato, ha interessato alcune delle zone considerate più sensibili della città e si è conclusa con 129 persone identificate, di cui 48 con precedenti di polizia.

Controlli tra Malpensata e stazione

L’attività si è concentrata in particolare nella zona della Malpensata, in piazzale Marconi, in via Angelo Mai e in piazzetta Don Andrea Spada. Ai controlli hanno partecipato Polizia di Stato, carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia locale, con il supporto di un’unità cinofila.