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Cronaca / Bergamo Città Giovedì 03 Settembre 2026

Bergamo, 129 persone identificate: una denuncia per droga

IL BLITZ. Operazione interforze tra Malpensata, stazione di Bergamo, via Angelo Mai e piazzetta Don Spada. Quarantotto le persone controllate con precedenti di polizia.

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Redazione Web
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Bergamo, 129 persone identificate: una denuncia per droga
Un’auto della polizia in una foto di repertorio

Bergamo

Servizio straordinario di controllo del territorio nella giornata di martedì 1° settembre a Bergamo. L’operazione «ad alto impatto», coordinata dalla Polizia di Stato, ha interessato alcune delle zone considerate più sensibili della città e si è conclusa con 129 persone identificate, di cui 48 con precedenti di polizia.

Controlli tra Malpensata e stazione

L’attività si è concentrata in particolare nella zona della Malpensata, in piazzale Marconi, in via Angelo Mai e in piazzetta Don Andrea Spada. Ai controlli hanno partecipato Polizia di Stato, carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia locale, con il supporto di un’unità cinofila.

Hashish in via San Giovanni Bosco, una denuncia

Durante un controllo in via San Giovanni Bosco, grazie all’intervento dell’unità cinofila della Polizia locale, gli agenti hanno individuato un cittadino nigeriano regolarmente soggiornante in Italia trovato in possesso di 3,58 grammi di hashish. Al termine degli accertamenti l’uomo è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti.

In piazzale Marconi, invece, un cittadino italiano è stato trovato con 1,20 grammi di hashish ed è stato segnalato per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

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