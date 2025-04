Bergamo, per il 25 Aprile il corteo unitario partirà alle 10 dalla stazione

Sarà Gherardo Colombo l’«oratore» del 25 Aprile a Bergamo. Dopo Pier Luigi Bersani nel 2024, Rosi Bindi nel 2023 e Marco Damilano nel 2022, sarà l’ex magistrato a prendere la parola sul palco di piazza Vittorio Veneto, dopo i saluti istituzionali. È un anniversario importante, l’80°, e le cerimonie del Comune di Bergamo per la Liberazione si dipanano lungo più giorni. Si comincia domani - 24 aprile - alle 11 in piazza Matteotti, dove sarà svelata la targa dedicata proprio a Giacomo Matteotti. Nel pomeriggio si vivrà poi una cerimonia al cimitero monumentale: alle 16, dall’ingresso, si fermerà un corteo che poi porterà alle 16,30 alla celebrazione della Messa e alla deposizione delle corone d’alloro nel Campo dei Caduti per la Libertà; sarà deposta una corona d’alloro alla tomba dei partigiani bergamaschi e sarà posato un cesto di fiori alla lapide di Emilia Avogadri, antifascista originaria di Colognola e deportata per il suo impegno per la libertà. Proprio in occasione dell’80° anniversario della Liberazione, il Comune ha provveduto a tumulare nella «tomba dei partigiani» le spoglie di dieci bergamaschi (uomini e donne) che hanno contribuito alla Resistenza, andando ad aggiungersi alle quattro già presenti nel monumento funebre realizzato nel 2022.

Il corteo in centro a Bergamo

La giornata di venerdì 25 aprile si aprirà alle 9 in Rocca, al Parco delle Rimembranze, con la cerimonia di commemorazione e deposizione delle corone d’alloro che ricordano i caduti per la libertà e i Caduti nei campi di concentramento; una corona d’alloro verrà deposta anche al monumento ai caduti della Divisione Legnano e dell’Esercito di Liberazione italiano, attivo al fianco degli Alleati dopo l’armistizio di Cassibile. Ci si sposterà poi in piazzale Marconi, nella zona antistante la stazione ferroviaria: lì dalle 9,30 inizierà il concentramento del consueto corteo, che partirà alle 10 e attraverserà il centro della città. La manifestazione passerà da viale Papa Giovanni, via Camozzi, via Pignolo (all’altezza del civico 8 sarà deposta una corona d’alloro alla lapide in memoria di Ferruccio Dell’Orto), via Tasso per arrivare infine in piazza Vittorio Veneto. Al termine del corteo – attorno alle 11 – le autorità deporranno le corone d’alloro alla Torre dei Caduti, un cesto di fiori in memoria delle donne partigiane (la targa è affissa in prossimità della Torre dei Caduti) e le corone d’alloro al Monumento al Partigiano.

Gli interventi istituzionali