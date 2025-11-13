Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 13 Novembre 2025
Bergamo, a ChorusLife torna la pista di pattinaggio
VERSO IL NATALE. L’inaugurazione venerdì 14 novembre. Sarà aperta tutti i giorni fino a domenica 18 gennaio: info e orari.
Bergamo
A ChorusLife torna la pista di pattinaggio sul ghiaccio, da venerdì 14 novembre. Posizionata in piazza del Sagittario, è lunga 24 metri e larga 14, per oltre 300 metri quadrati dedicati al divertimento di famiglie, ragazzi e scuole. Resterà aperta fino a domenica 18 gennaio.
Info e orari
Le mattine nei giorni feriali saranno riservate in via prioritaria alle scuole, che potranno utilizzare la pista di pattinaggio per le ore di educazione fisica (su prenotazione).
Per il pubblico, da lunedì a giovedì la pista è aperta nel pomeriggio dalle 14,30 alle 19. Doppio turno al venerdì, dalle 14,30 alle 19, e dalle 20,30 a mezzanotte. Nel fine settimana e nei giorni festivi l’orario si allunga: al mattino dalle 8,30 alle 12,30, al pomeriggio dalle 14,30 alle 19 e la sera dalle 20,30 a mezzanotte. Durante le vacanze scolastiche sarà in vigore l’orario del fine settimana, anche durante i giorni feriali.
I prezzi
Il biglietto per una fascia orario, comprensivo di ingresso e noleggio dei pattini, è di 9 euro per gli adulti e 7 euro per i ragazzi fino a 14 anni.
Lo spettacolo «Wonka on ice»
Domenica 23 novembre, alle 15, sulla pista di pattinaggio va in scena «Wonka on ice», spettacolo ispirato al mondo di Willy Wonka e della fabbrica di cioccolato. Protagonista un cast di professionisti, tra cui Jasmine Tessari, più volte medagliata a livello internazionale e campionessa nazionale svizzera 2022, che porteranno sul ghiaccio personaggi e atmosfere del celebre racconto. Lo spettacolo è a ingresso gratuito e, al termine dello show, sono previsti dolci e cioccolatini per i presenti. Il pattinaggio libero per il pubblico inizierà alle ore 16.
© RIPRODUZIONE RISERVATA