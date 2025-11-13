Bergamo, a ChorusLife torna la pista di pattinaggio

A ChorusLife torna la pista di pattinaggio sul ghiaccio, da venerdì 14 novembre. Posizionata in piazza del Sagittario, è lunga 24 metri e larga 14, per oltre 300 metri quadrati dedicati al divertimento di famiglie, ragazzi e scuole. Resterà aperta fino a domenica 18 gennaio.

Info e orari

Le mattine nei giorni feriali saranno riservate in via prioritaria alle scuole, che potranno utilizzare la pista di pattinaggio per le ore di educazione fisica (su prenotazione).

Per il pubblico, da lunedì a giovedì la pista è aperta nel pomeriggio dalle 14,30 alle 19. Doppio turno al venerdì, dalle 14,30 alle 19, e dalle 20,30 a mezzanotte. Nel fine settimana e nei giorni festivi l’orario si allunga: al mattino dalle 8,30 alle 12,30, al pomeriggio dalle 14,30 alle 19 e la sera dalle 20,30 a mezzanotte. Durante le vacanze scolastiche sarà in vigore l’orario del fine settimana, anche durante i giorni feriali.

I prezzi

Il biglietto per una fascia orario, comprensivo di ingresso e noleggio dei pattini, è di 9 euro per gli adulti e 7 euro per i ragazzi fino a 14 anni.

Lo spettacolo «Wonka on ice»