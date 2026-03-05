Bergamo, arrestato un uomo destinatario di mandato internazionale
L’OPERAZIONE. Gli agenti della polizia di Stato lo hanno localizzato in provincia. È accusato di reati connessi al traffico di esseri umani.
La polizia di Stato di Bergamo ha arrestato un cittadino pakistano di 35 anni, titolare di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, destinatario di un mandato d’arresto internazionale - emesso a dicembre 2025 dalle autorità pakistane - per reati connessi al traffico di esseri umani.
L’indagine della polizia di Stato
Un’attività d’indagine scattata a seguito di una segnalazione del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia: gli operatori della squadra mobile sono riusciti a localizzare l’uomo in provincia di Bergamo e a procedere al suo arresto. Il 35enne è stato portato in carcere a Bergamo, a disposizione della Corte d’appello di Brescia, competente per le procedure di estradizione, mentre sono in corso ulteriori approfondimenti per verificare l’eventuale operatività dell’uomo anche in provincia di Bergamo.
