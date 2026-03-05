Bergamo, arrestato un uomo destinatario di mandato internazionale

L’indagine della polizia di Stato

Un’attività d’indagine scattata a seguito di una segnalazione del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia: gli operatori della squadra mobile sono riusciti a localizzare l’uomo in provincia di Bergamo e a procedere al suo arresto. Il 35enne è stato portato in carcere a Bergamo, a disposizione della Corte d’appello di Brescia, competente per le procedure di estradizione, mentre sono in corso ulteriori approfondimenti per verificare l’eventuale operatività dell’uomo anche in provincia di Bergamo.