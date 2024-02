Bergamo, un arresto per spaccio e 16 patenti ritirate in una settimana

Settimana intensa quella appena conclusa per quel che riguarda l’attività del Comando di Polizia Locale del Comune di Bergamo.

Sono stati 31 (20 senza alcuna conseguenza per le persone, 10 con feriti lievi, 1 purtroppo mortale) gli incidenti rilevati nei giorni scorsi, il più grave – che ha coinvolto un ragazzo di 19 anni, travolto da un bus ATB, mentre procedeva a piedi, con monopattino a mano - quello avvenuto ieri mattina nell’area della stazione.

16 patenti ritirate per eccesso di velocità

Cinque i servizi per la verifica del rispetto dei limiti di velocità sulle principali vie di accesso/transito della città (Circonvallazione Plorzano, via Briantea, S.P. 671) con 31 violazioni riscontrate e sanzionate e ben 16 patenti ritirate per superamento del limite di oltre 40 km/h (son stati decurtati 111 punti della patente).

Un servizio è stato dedicato al contrasto dell’uso del cellulare alla guida: la fascia oraria prescelta è stata quella 08 - 13, con gli agenti – a bordo di un auto civetta – hanno contestato ben 10 violazioni per uso di cellulare alla guida.

Presidi nelle aree più delicate: un arresto per spaccio

La Polizia Locale ha presidiato le aree più delicate della città: gli agenti hanno pattugliato la zona tra stazione, piazzale Alpini, via Paglia e Bonomelli lunedì nella fascia 19.00 - 01.00, martedì dalle 07.00 alle 13.00, mercoledì dalle 19.00 - 01.00 e venerdì dalle 07.00 - 13.00, dando continuità e il cambio alle altre forze dell’ordine impegnate nel controllo del territorio.

Nelle giornate di lunedì e martedì scorsi, nella fascia oraria 17.00 - 24.00, la Questura di Bergamo ha organizzato servizi straordinari, con la partecipazione del Reparto Prevenzione Crimine di Milano e la Polizia Locale nell’area della via Bonomelli, via Paglia, via Bono e della Stazione con i seguenti risultati:

- 55 soggetti identificati;

- 1 persona denunciata per inosservanza del foglio di via;

- 5 persone segnalate alla Prefettura per consumo di stupefacenti (art. 75 DPR 309/90), circa 40 gr. di sostanza stupefacente sequestrata.