Bergamo, un arresto per spaccio tra via Paglia e via Bonomelli

Intervento del Nucleo interventi sicurezza urbana della polizia locale di Bergamo, tra via Paglia e via Bonomelli, nella serata di martedì 21 gennaio. Un cittadino marocchino classe 1995, senza fissa dimora, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A seguito di un’attività di osservazione e pedinamento, con il supporto dell’unità cinofila, l’uomo è stato trovato in possesso di 32 dosi di cocaina, per un peso lordo complessivo di 11,32 grammi, e 12,84 grammi di hashish. Per un valore complessivo di 1400 euro.

Le sostanze sequestrate dalla polizia locale

Convalidato l’arresto