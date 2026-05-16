Bergamo, auto contro il tram in via Corridoni: viabilità regolare dalle 13.30 - Foto

Incidente in via Corridoni nella mattinata di sabato 16 maggio sulla tratta della Teb. Un’auto, una station wagon Ford Focus, non avrebbe rispettato il rosso del semaforo: proveniva da via Martinella è l’impatto è stato inevitabile. Sulla macchina un uomo con una bambina: fortunatamente non sono rimasti feriti nè ci sono feriti sul tram. Sul posto è comunque arrivata l’ambulanza e la polizia di Stato.



I passeggeri sul tram, circa una 20ina, sono stati fatti scendere per motivi di sicurezza. Il servizio è stato garantito da Albino a Ranica con i tram e da via Negrisoli verso Bergamo. Teb ha contattato Atb per attivare il servizio navetta per la tratta bloccata causa incidente. «Faremo tutte le verifiche sull’impianto semaforico, e ci stiamo attivando per ripristinare il servizio con velocità» ha detto Marina Colombi della Teb alle 12.15.Alle 13 la linea del tram è stata ripristinata, alle 13.30 riaperta anche la strada.