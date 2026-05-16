Bergamo, auto contro il tram in via Corridoni: viabilità regolare dalle 13.30 - Foto
LO SCHIANTO. Incidente nella mattinata di sabato 16 maggio all’incrocio tra via Corridoni e via Martinella, dove una Ford station wagon si è scontrata con un tram Teb. Nessun ferito, alle 13 la linea del tram è stata ripristinata, alle 13.30 riaperta anche la strada.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Incidente in via Corridoni nella mattinata di sabato 16 maggio sulla tratta della Teb. Un’auto, una station wagon Ford Focus, non avrebbe rispettato il rosso del semaforo: proveniva da via Martinella è l’impatto è stato inevitabile. Sulla macchina un uomo con una bambina: fortunatamente non sono rimasti feriti nè ci sono feriti sul tram. Sul posto è comunque arrivata l’ambulanza e la polizia di Stato.
I passeggeri sul tram, circa una 20ina, sono stati fatti scendere per motivi di sicurezza. Il servizio è stato garantito da Albino a Ranica con i tram e da via Negrisoli verso Bergamo. Teb ha contattato Atb per attivare il servizio navetta per la tratta bloccata causa incidente. «Faremo tutte le verifiche sull’impianto semaforico, e ci stiamo attivando per ripristinare il servizio con velocità» ha detto Marina Colombi della Teb alle 12.15.Alle 13 la linea del tram è stata ripristinata, alle 13.30 riaperta anche la strada.
L’incidente intorno alle 11 all’incrocio con via Martinella che è stata chiusa al traffico. I vigili del fuoco con i tecnici Teb hanno spostato la vettura per ripristinare la viabilità del tram: bloccata la direzione verso le valli, il tram diretto a Bergamo ha continuato a viaggiare.
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