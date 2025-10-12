Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Domenica 12 Ottobre 2025

Bergamo Brick City 2025, successo da 6 mila spettatori alla Cittadella dello Sport

LA MANIFESTAZIONE. Si è chiusa con successo la terza edizione di Bergamo Brick City, l’evento organizzato da Csi Bergamo in collaborazione con ItLUG (Italian Lego Users Group) e l’associazione Traiettorie Instabili, con il patrocinio di Comune di Bergamo, Provincia di Bergamo e Regione Lombardia.

I Lego in esposizione
I Lego in esposizione
(Foto di Frau)

Bergamo

Un fine settimana all’insegna della fantasia, della passione e della condivisione che ha trasformato la Cittadella dello Sport in un enorme villaggio dei mattoncini, animato da famiglie, bambini, ragazzi e adulti.

Alla Bergamo Brick City
Alla Bergamo Brick City
(Foto di Gian Vittorio Frau)

Questa edizione di Bergamo Brick City ha confermato il ruolo della manifestazione, con oltre 6 mila visitatori nelle due giornate di apertura, 160 espositori provenienti da tutta Italia, con creazioni originali e spettacolari; 20 tra sponsor e partner che hanno sostenuto l’iniziativa, 60 volontari impegnati nell’accoglienza, nell’animazione e nei laboratori; più di 100 partecipanti al convegno «Dieci anni di Brick Education»; 3.500 mq di spazio espositivo e aree gioco, 4.000 biglietti venduti per la lotteria a sostegno dell’iniziativa e oltre 80 opere realizzate dai giovani costruttori per il concorso CreActive.

Bergamo Brick City edizione 2025
Bergamo Brick City edizione 2025
(Foto di Gian Vittorio Frau)

Un evento che unisce

I mattoncini Lego sono diventati il filo conduttore di un’esperienza collettiva che ha unito gioco, creatività, educazione e benessere

La manifestazione ha confermato la Cittadella dello Sport come spazio polifunzionale e accogliente, capace di adattarsi a eventi non solo sportivi, ma anche culturali e sociali. Per due giorni, i mattoncini Lego sono diventati il filo conduttore di un’esperienza collettiva che ha unito gioco, creatività, educazione e benessere.

«Il gioco è una forma di linguaggio universale – ha dichiarato Gaetano Paternò, presidente di Csi Bergamo – che unisce le persone e crea relazioni. Con Bergamo Brick City abbiamo voluto offrire alla città un momento di socialità autentica, accessibile a tutti e costruito sulla collaborazione tra realtà diverse. È un evento che rappresenta appieno la nostra missione: promuovere la crescita della persona attraverso esperienze di condivisione e partecipazione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

