Bergamo Brick City 2025, successo da 6 mila spettatori alla Cittadella dello Sport

Un fine settimana all’insegna della fantasia, della passione e della condivisione che ha trasformato la Cittadella dello Sport in un enorme villaggio dei mattoncini, animato da famiglie, bambini, ragazzi e adulti.

Alla Bergamo Brick City

(Foto di Gian Vittorio Frau) Questa edizione di Bergamo Brick City ha confermato il ruolo della manifestazione, con oltre 6 mila visitatori nelle due giornate di apertura, 160 espositori provenienti da tutta Italia, con creazioni originali e spettacolari; 20 tra sponsor e partner che hanno sostenuto l’iniziativa, 60 volontari impegnati nell’accoglienza, nell’animazione e nei laboratori; più di 100 partecipanti al convegno «Dieci anni di Brick Education»; 3.500 mq di spazio espositivo e aree gioco, 4.000 biglietti venduti per la lotteria a sostegno dell’iniziativa e oltre 80 opere realizzate dai giovani costruttori per il concorso CreActive.

Bergamo Brick City edizione 2025

(Foto di Gian Vittorio Frau)

Un evento che unisce

I mattoncini Lego sono diventati il filo conduttore di un’esperienza collettiva che ha unito gioco, creatività, educazione e benessere La manifestazione ha confermato la Cittadella dello Sport come spazio polifunzionale e accogliente, capace di adattarsi a eventi non solo sportivi, ma anche culturali e sociali. Per due giorni, i mattoncini Lego sono diventati il filo conduttore di un’esperienza collettiva che ha unito gioco, creatività, educazione e benessere.