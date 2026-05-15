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Cronaca / Bergamo Città Venerdì 15 Maggio 2026

Bergamo, cade in bicicletta davanti al Coin: ferito 11enne. Chiusa via Spaventa

L’INCIDENTE. Sulle strisce pedonali in largo Medaglie d’Oro. Sul posto un’ambulanza e gli agenti della polizia locale.

Lettura meno di un minuto.
Bergamo, cade in bicicletta davanti al Coin: ferito 11enne. Chiusa via Spaventa
La polizia locale in via Spaventa

Bergamo

Un ragazzino di 11 anni è stato portato in ospedale in codice giallo a seguito di una caduta in bicicletta nel centro di Bergamo, in largo Medaglie d’Oro all’imbocco di via Spaventa, davanti al centro commerciale «Coin».

L’adolescente è stato immediatamente soccorso da diversi passanti, che hanno allertato i soccorsi e i genitori. Un’ambulanza della Croce bianca di Bergamo lo ha trasportato in ospedale in codice giallo: non ha perso conoscenza e le sue condizioni non sono particolarmente gravi.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale, per i rilievi del caso e per regolare il traffico: via Spaventa è stata chiusa, con deviazione verso via Tiraboschi e via Zambonate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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