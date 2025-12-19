Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Venerdì 19 Dicembre 2025

Bergamo, cambio al vertice di tre stazioni dei carabinieri: in arrivo tre giovani marescialli

L’AVVICENDAMENTO. Bergamo Alta, Bergamo Bassa e Alzano Lombardo hanno da poche settimane nuovi comandanti.

Da sinistra, Simone Pedersoli nuovo comandante della stazione dei carabinieri di Bergamo Alta, Matteo Nuzzo, comandante della stazione di Bergamo Bassa e Luca Fracella nuova guida della stazione dei carabinieri di Alzano.
Da sinistra, Simone Pedersoli nuovo comandante della stazione dei carabinieri di Bergamo Alta, Matteo Nuzzo, comandante della stazione di Bergamo Bassa e Luca Fracella nuova guida della stazione dei carabinieri di Alzano.

Bergamo

Si tratta di tre giovani marescialli, già operativi sul territorio, chiamati a guidare presìdi strategici dell’Arma. L’avvicendamento conferma l’attenzione dell’Istituzione verso le nuove generazioni e la valorizzazione delle competenze maturate sul campo.

Bergamo Alta, nuovo comandante è Simone Pedersoli

Alla guida della stazione dei carabinieri di Bergamo Alta è stato nominato il maresciallo ordinario Simone Pedersoli, classe 1985, originario della provincia di Bergamo. Arruolatosi nell’Arma nel 2010, ha frequentato la Scuola Allievi Carabinieri di Roma e successivamente la Scuola Marescialli e Brigadieri di Velletri. Il 17 novembre ha assunto ufficialmente l’incarico di comandante, subentrando al luogotenente carica speciale Paolo Porcaro, collocato in quiescenza. Pedersoli era già ben conosciuto sul territorio: dopo l’esperienza alla Stazione di Zanica, dal novembre 2023 ricopriva il ruolo di vice comandante nella caserma di Città Alta.

Bergamo Bassa, Matteo Nuzzo alla guida

La stazione carabinieri di Bergamo Bassa è ora affidata al maresciallo ordinario Matteo Nuzzo, classe 1997, di origine campana. Entrato nell’Arma nel 2017, ha frequentato il corso triennale alla Scuola Marescialli di Firenze, conseguendo la laurea in Scienze Giuridiche e della Sicurezza. Il 16 novembre ha assunto il comando della Stazione dove prestava già servizio dal 2020, succedendo al luogotenente carica speciale Stefano Giorgetti, anch’egli collocato in quiescenza. Un passaggio di consegne nel segno della continuità operativa.

Alzano, Luca Fracella nuovo comandante

Dal 1° dicembre 2025, la stazione carabinieri di Alzano Lombardo è guidata dal maresciallo ordinario Luca Fracella, classe 1993, originario del Salento. Arruolatosi nel 2017, dopo un primo periodo di servizio come Carabiniere ha frequentato l’8° Corso Allievi Marescialli alla Scuola di Firenze, laureandosi anch’egli in Scienze Giuridiche e della Sicurezza. Fracella ha maturato una significativa esperienza alla Stazione Carabinieri di Bergamo Principale, dove ha ricoperto anche l’incarico di comandante in sede vacante. Subentra al Luogotenente Carica Speciale Fabrizio Dadone, collocato in quiescenza.

Continuità e rinnovamento nei presìdi dell’Arma

Le nuove nomine rappresentano un equilibrio tra continuità e rinnovamento, con comandanti giovani ma già profondamente radicati nel territorio bergamasco. Un segnale di fiducia verso una nuova generazione di sottufficiali chiamati a garantire sicurezza e presenza costante nelle comunità locali.

