Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Sabato 20 Settembre 2025

Bergamo, chiude lo storico Perry. Al suo posto un bar di Legami

LA STORIA. Giù la saracinesca in via Pignolo, dopo oltre 30 anni: «La città è cambiata, prima c’era una vita di comunità più forte».

Lucia Cappelluzzo
Lucia Cappelluzzo
Collaboratrice

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

I gestori del Perry
I gestori del Perry
(Foto di Colleoni)

Venerdì 19 settembre è stato l’ultimo giorno del bar Perry, storico punto di ritrovo in via Pignolo, nella piazzetta della Fontana del Delfino.

«Prima c’era una vita di comunità più forte. La componente popolare si è persa. E quello che mi trovo davanti adesso non fa più per me»

Una chiusura che segna non solo la fine di un’attività, ma anche di un’epoca per il quartiere e per la comunità che lo ha frequentato per oltre trent’anni. Il bar, aperto nel 1991 da Pierfranco Scarpellini (per tutti «Perry») e dalla moglie Carmen Brembilla («colonna» della cucina), è sempre stato più di un locale. Era un luogo di incontro, a conduzione familiare, grazie anche al sorriso della figlia Greta. Dalle lauree alle colazioni prima degli esami, agli apertivi del dopo lavoro ai pomeriggi al tavolo con carte e caffè, ogni angolo del bar Perry ha raccolto frammenti di vita trasformandoli in memoria.

«La città è cambiata»

«Abbiamo lavorato duramente per 35 anni. Sempre a contatto diretto con i clienti, che per noi erano parte della famiglia – racconta Perry –, ma la città è cambiata. Prima c’era una vita di comunità più forte. La componente popolare si è persa. E quello che mi trovo davanti adesso non fa più per me. Voglio chiudere in bellezza, così che tutti mi possano ricordare con il sorriso». Il peso della gestione e i ritmi quotidiani hanno spinto Perry a una riflessione: «Mi sono divertito, ma ho 64 anni e forse è arrivato il tempo di fare il nonno». Il quartiere, che ha visto spegnersi altre insegne storiche – dalla panetteria al tabaccaio – perde così un altro tassello. «Io e miei fratelli non ce la sentiamo di prendere il testimone», racconta Greta. Al posto del locale nascerà però un nuovo bar di «Legami», che aprirà nella primavera 2026. «Ci hanno detto che manterranno un legame con studenti e lavoratori, anche nei prezzi economici che ci hanno sempre contraddistinto», puntualizza Greta. Niente grande festa d’addio, solo un saluto inevitabilmente commosso nella serata del 19 settembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Tempo libero
Svaghi (generico)
Economia, affari e finanza
Turismo, Tempo libero
Ristorazione, Catering