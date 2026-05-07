Bergamo, concluse manutenzioni su strade e marciapiedi

Non solo grandi cantieri e opere strategiche: a Bergamo prosegue anche il lavoro quotidiano di manutenzione urbana, con una serie di interventi conclusi nelle ultime settimane su strade, marciapiedi e attraversamenti pedonali cittadini. L’obiettivo è migliorare sicurezza, accessibilità e qualità dello spazio pubblico nei quartieri maggiormente frequentati dai residenti.

Manutenzioni stradali a Bergamo: gli interventi conclusi

I lavori rientrano nel programma di manutenzione ordinaria delle strade 2026-2027 e hanno interessato diverse zone della città. In via Tasso, nel tratto tra largo Belotti e via Contrada Tre Passi, sono state ricollocate e sostituite le lastre danneggiate del percorso pedonale. Interventi analoghi anche in via Papa Leone XIII, dove è stato ripristinato il tratto lastricato in granito con la sostituzione degli elementi ammalorati.

In via Tiraboschi è stato completamente rifatto l’attraversamento pedonale in cubetti: lavori che hanno riguardato la soletta di sottofondo, il massetto di posa e la ricostruzione della pavimentazione originaria in porfido e granito.

lavori manutenzione a Bergamo in via Borgo Palazzo, intervento sui marciapiedi

(Foto di Rob)

Marciapiedi e sicurezza stradale

Opere di risanamento delle carreggiate e dei marciapiedi sono state completate anche in via De Pretis e via Fontana, con il rifacimento delle pavimentazioni bituminose e la sistemazione delle cordonature. Interventi anche in strada al Mulino, dove è stato ripristinato il bordo del tratto pedonale all’interno del parco.

Nuovi marciapiedi in lastre sono stati realizzati inoltre in via Magrini, via Borgo Palazzo e nelle vie Pollack, Bianconi e Piacentini. Sul fronte della sicurezza, sostituite anche una barriera incidentata alla rotatoria esterna di via Autostrada e il parapetto del Morla in via Berlese.