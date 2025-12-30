Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Martedì 30 Dicembre 2025

«Bergamo continuerà a crescere per tutte e tutti». Il buon 2026 di Elena Carnevali - Il video

IL MESSAGGIO. La sindaca di Bergamo traccia i punti salienti del 2026 «perché Bergamo continui ad essere una città in cui si vive bene all’altezza delle sfide del presente e del futuro»

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

La sindaca di Bergamo Elena Carnevali
La sindaca di Bergamo Elena Carnevali

Bergamo

Ha anticipato nella tarda mattinata di martedì 30 dicembre il saluto di fine anno: la sindaca di Bergamo Elena Carnaveli ha postato sui canali social del Comune il «buon 2026 - ha detto - che sia un anno di fiducia, serenità e solidarietà».

Bergamo sarà una città sempre più interconnessa e accessibile con l’entrata in funzione da metà anno del tram verso la Val Brembana e la linea di bus elettrici che collegherà la città a Dalmine fino a Verdello»

«Sarà un anno in cui inizieremo a vedere concretamente il valore delle opere e dei progetti, dei servizi alla persona necessari per essere una città accogliente, che si rinnova, senza perdere la sua identità». La sindaca parte dalle rigenerazioni urbane: «Daranno nuova vita ad aree abbandonate, come per esempio quello della ex Reggiani: vedremo la rinascita di una parte importante dei nostri quartieri». Con la consapevolezza «dei disagi e delle difficoltà che i cantieri aperti hanno creato - ha detto la sindaca -. Vi chiediamo ancora un po’ di pazienza, siamo convinti della direzione intrapresa: Bergamo sarà una città sempre più interconnessa e accessibile con l’entrata in funzione da metà anno del tram verso la Val Brembana e la linea di bus elettrici che collegherà la città a Dalmine fino a Verdello».

Poi l’impegno sulla sostenibilità ambientale per un’economia sempre più circolare: «Recupero, riuso e riciclo» è il mantra citato da Carnevali.

Il tema della sicurezza

«La sicurezza urbana rimane una priorità con la polizia locale sempre più nei quartieri e vicino alle persone - ha detto nel video -. Inizierà la riqualificazione di via Paglia e il potenziamento dell’illuminazione per fare Bergamo una città più sicura, curata e vissuta».

La cultura

Non manca un accenno alla cultura «vivace, partecipata e diffusa», fatta di «grandi istituzioni, associazioni e realtà vive e creative». Al centro la partecipazione dei giovani e due grandi spazi che ripartiranno: «Il Polaresco riqualificato e lo Spazio di Redona».

«Bergamo si trasforma nelle infrastrutture, negli spazi e nei servizi e che cambia nei suoi modi di abitare, lavorare, muoversi, partecipare e farsi carico delle persone»

«Bergamo continuerà a crescere per tutte e tutti»

E la sindaca lo sottolinea: «Bergamo continuerà a crescere per tutte e tutti». A partire dalle famiglia, con l’apertura del nuovo nido a Longuelo: «Ci avviciniamo all’obiettivo di azzerare le liste d’attesa». Al centro l’attenzione alle fragilità e alle solitudini, intervenendo con progetti «anche di residenzialità condivisa e il potenziamento di nuovi servizi per la socialità con i Centri per Tutte le Età - ha aggiunto -. Saranno disponibili più di 100 alloggi ristrutturati e ci impegniamo per il secondo bando del Fondo Abitare a sostegno dei giovani under 35».

Il saluto e l’augurio di Elena Carnavali è per una «Bergamo che si trasforma nelle infrastrutture, negli spazi e nei servizi e che cambia nei suoi modi di abitare, lavorare, muoversi, partecipare e farsi carico delle persone», «perché Bergamo continui ad essere una città in cui si vive bene all’altezza delle sfide del presente e del futuro».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Dalmine
Verdello
Enti locali
Economia, affari e finanza
Trasporti
Ambiente
Energia rinnovabile
inquinamento
Politica
Elena Carnavali
Comune di Bergamo