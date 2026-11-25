Bergamo contro la violenza sulle donne: «È più che mai necessario portare avanti questa battaglia» - Foto
LA MANIFESTAZIONE. Il corteo del 25 novembre da piazzale Marconi a piazza Pontida a Bergamo. Chiavi agitate in ricordo di Giulia Cecchettin e appello per più risorse e formazione.Lettura 1 min.
Bergamo
Alcune centinaia di manifestanti, serrati in gruppo sotto gli ombrelli, dietro lo striscione «Contro la violenza di genere siamo marea». È partito mercoledì 25 novembre sera, da piazzale Marconi a Bergamo, il corteo per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne promosso dalla Rete bergamasca contro la violenza di genere e dal collettivo Non una di meno.
I manifestanti - secondo la Questura circa 350 - sono scesi in piazza, nonostante la pioggia, come previsto. «Saremo una marea che non si arresta, perché è più che mai necessario portare avanti questa battaglia, una battaglia di amore, condivisione e giustizia - è il messaggio della Rete -. Viviamo in un clima di grande repressione dei diritti conquistati in decenni di lotte. Chiediamo formazione al rispetto e alla parità, con corsi di educazione sessuo-affettiva nelle scuole ma anche nei luoghi di lavoro, e chiediamo più risorse. La violenza di genere deve finire. Non una di meno deve tornare nella propria casa, al proprio amore e dai propri bambini. Dobbiamo essere tutte sicure» è stato detto dalle rappresentanti della Rete e i manifestanti hanno agitato all’aria le chiavi, simbolo usato negli ultimi tempi contro la violenza sulle donne. Il gesto si è affermato in Italia nel novembre 2023, dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin, raccogliendo l’appello della sorella Elena a «fare rumore». Da allora viene regolarmente riproposto nei cortei e proprio in ricorrenze come il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, anche in sedi istituzionali come il Parlamento Europeo.
Il percorso
Da piazzale Marconi il corteo ha attraversato viale Papa Giovanni XXIII per dirigersi in via Tiraboschi e da lì in piazza Pontida.
«Nessun uomo deve permettersi di dire, come ha fatto lunedì in Consiglio comunale il consigliere Filippo Bianchi, che libertà come l’aborto, il divorzio e l’eutanasia sono libertà svilenti. Per noi svilente è che queste persone siedano nelle istituzioni, e che un altro politico dica che il femminicidio non esiste. Non solo ci sentiamo svilite, ma siamo disgustate» hanno commentato replicando alla vicenda che ha coinvolto Bianchi
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