I manifestanti - secondo la Questura circa 350 - sono scesi in piazza, nonostante la pioggia, come previsto. «Saremo una marea che non si arresta, perché è più che mai necessario portare avanti questa battaglia, una battaglia di amore, condivisione e giustizia - è il messaggio della Rete -. Viviamo in un clima di grande repressione dei diritti conquistati in decenni di lotte. Chiediamo formazione al rispetto e alla parità, con corsi di educazione sessuo-affettiva nelle scuole ma anche nei luoghi di lavoro, e chiediamo più risorse. La violenza di genere deve finire. Non una di meno deve tornare nella propria casa, al proprio amore e dai propri bambini. Dobbiamo essere tutte sicure» è stato detto dalle rappresentanti della Rete e i manifestanti hanno agitato all’aria le chiavi, simbolo usato negli ultimi tempi contro la violenza sulle donne. Il gesto si è affermato in Italia nel novembre 2023, dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin, raccogliendo l’appello della sorella Elena a «fare rumore». Da allora viene regolarmente riproposto nei cortei e proprio in ricorrenze come il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, anche in sedi istituzionali come il Parlamento Europeo.