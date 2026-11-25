Bufera politica sulle parole del consigliere comunale di minoranza Filippo Bianchi (Fratelli d’Italia), che lunedì 23 novembre, nel Consiglio dedicato agli odg sulla violenza sulle donne (alla vigilia della Giornata internazionale del 25 Novembre), ha collegato la nascita del femminismo nell’Ottocento alla perdita dei valori di rispetto e cavalleria che, a suo dire, caratterizzavano la civiltà cristiana prima dell’Illuminismo e ha definito la violenza di genere una conseguenza del movimento femminista. Vari consiglieri di maggioranza sono usciti dall’aula durante l’intervento di Bianchi, che ha pure detto che «dal liberalismo in poi si sono esaltate libertà svilenti: aborto, divorzio ed eutanasia». Parole che la sindaca Elena Carnevali ha condannato come «fuori dal tempo, dalla storia e dalla morale».

Il centrosinistra: «Parole indegne»

In queste ore si sta infiammando il dibattito, col centrosinistra all’attacco. Elisabetta Maffioletti e Sara Lentini di Sinistra Italiana Bergamo chiedono le dimissioni di Bianchi (richiesta condivisa anche dalla deputata Avs Elisa Piccolotti) e giudicano le sue parole «indegne del ruolo istituzionale e offensive per la dignità delle donne». Il Pd rivendica la scelta di lasciare l’aula di fronte a «parole e ricostruzioni che non possono essere normalizzate», come spiegano la capogruppo Francesca Riccardi e il segretario cittadino Alessandro De Bernardis. Per Romina Russo, presidente della Conferenza delle Donne Democratiche di Bergamo, è stata «un’offesa alle donne e una distorsione della realtà storica». Così la segretaria regionale Pd Silvia Roggiani e Veronica Tentori, portavoce della Conferenza regionale delle donne dem: «Il patriarcato uccide, le donne continueranno a prendere parola». Il segretario provinciale Pd Gabriele Giudici chiede al centrodestra orobico una presa di posizione. Il caso ha tenuto banco pure in Consiglio comunale a Treviglio. Condanna anche dalla Cgil: per Annalisa Colombo, responsabile delle Politiche di genere, e Marco Toscano, segretario generale, «dare la colpa al femminismo significa colpevolizzare le donne per la violenza subita». Anche l’Ufficio di Presidenza del Consiglio delle Donne del Comune di Bergamo esprime ferma condanna in merito alle dichiarazioni pronunciate dal consigliere comunale Bianchi.

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