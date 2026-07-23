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Cronaca / Bergamo Città Giovedì 23 Luglio 2026

Bergamo, controlli nella zona della stazione. Agente in borghese aggredito

L’OPERAZIONE. L’episodio poco prima delle 22 di giovedì 23 luglio in piazzetta don Andrea Spada. Il poliziotto non sarebbe grave; due persone sono state portate in Questura.

Lettura meno di un minuto.
Redazione Web
Redazione Web
Bergamo, controlli nella zona della stazione. Agente in borghese aggredito
Le auto delle forze dell’ordine intervenute

Bergamo

Durante un’ordinaria operazione di controlli interforze sul territorio di Bergamo, nella tarda serata di giovedì 23 luglio un agente in borghese della Polizia di Stato è stato aggredito a mani nude, pare da due individui di origine straniera.

Bergamo, controlli nella zona della stazione. Agente in borghese aggredito
Un’ambulanza sul posto

È successo poco prima delle 22 in piazzetta don Andrea Spada. Fortunatamente, dalle prime informazioni disponibili, il poliziotto aggredito non avrebbe riportato ferite di grave entità. Sul posto è comunque arrivata un’ambulanza della Croce Rossa per medicarlo. I due individui, a quanto si apprende, sono stati condotti in Questura: nella serata di giovedì non si conosce la loro posizione.

L’operazione è scattata intorno alle 21.30: nella zona della stazione di Bergamo e nei pressi di viale Papa Giovanni XXIII fino a piazzetta don Spada, sono sopraggiunte diverse volanti della Polizia di Stato, supportate dall’unità cinofila. In azione anche i militari della Guardia di Finanza, gli agenti della polizia locale di Bergamo oltre ai carabinieri.

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