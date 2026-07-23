Bergamo, controlli nella zona della stazione. Agente in borghese aggredito

Un’ambulanza sul posto

È successo poco prima delle 22 in piazzetta don Andrea Spada. Fortunatamente, dalle prime informazioni disponibili, il poliziotto aggredito non avrebbe riportato ferite di grave entità. Sul posto è comunque arrivata un’ambulanza della Croce Rossa per medicarlo. I due individui, a quanto si apprende, sono stati condotti in Questura: nella serata di giovedì non si conosce la loro posizione.