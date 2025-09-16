Bergamo, il Corso di difesa personale per donne passa da 240 a 500 posti

Il Comune di Bergamo ha annunciato l’ampliamento dell’offerta del Corso di difesa personale per donne, completamente gratuito e della durata di un anno. L’Amministrazione ha messo a disposizione la palestra dell’Istituto comprensivo Mazzi, in via Fratelli Calvi 3, consentendo l’aumento da 240 a 500 posti complessivi, viste le 800 domande d’iscrizione ricevute in poche ore.

«Interesse oltre ogni previsione»

«Un interesse oltre ogni previsione - ha commentato l’assessora alle Politiche sociali Marcella Messina - ho subito verificato quale potesse essere la disponibilità di spazio comunale da aggiungere a quelli già previsti dall’organizzazione, individuando la scuola Mazzi. Questo permette di raddoppiare la disponibilità iniziale, consentendo a tante altre donne della nostra città di usufruire di un’iniziativa che, lo sottolineo, fornirà strumenti pratici e psicologici per affrontare situazioni di rischio, oltre che aumentare la consapevolezza e la fiducia in sé stesse».

La locandina

Come iscriversi