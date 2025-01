Bergamo, dal 3 febbraio al 15 luglio chiude via Maironi da Ponte

Dal 3 febbraio al 15 luglio chiude via Maironi da Ponte, nel tratto compreso tra via Valverde e Porta San Lorenzo. Provvedimento necessario ai lavori di rifacimento di un tratto dell’acquedotto Algua-Bergamo da parte di Uniacque, seguiti dagli interventi di consolidamento della strada e dei muri di sostegno a cura del Comune di Bergamo.

Modifiche alla viabilità (3 febbraio - 15 luglio)

Via Maironi da Ponte, nel tratto compreso tra via Valverde e Porta San Lorenzo: divieto di transito, eccetto residenti, carico e scarico e frontisti, compatibilmente con lo stato di avanzamento del cantiere.

Via Maironi da Ponte, nel tratto compreso tra i civici 10 e 16: divieto di sosta permanente con rimozione forzata.

Via Castagneta, intersezione con via Valverde: divieto di circolazione dalle 7 alle 9 e dalle 16 alle 19, eccetto residenti e frontisti.

Via Fara, nel tratto compreso tra piazzale Sant’Agostino e la rotatoria San Lorenzo: divieto di transito, eccetto residenti, carico e scarico, accesso al Parking Fara (con direzione obbligatoria a destra per i veicoli in uscita) e al polo universitario.

Modifiche alla viabilità (15 febbraio - 15 luglio)

Via Valverde: senso unico di marcia in direzione di via Maironi da Ponte e divieto di accesso all’intersezione con via Maironi da Ponte, eccetto residenti e frontisti.

I nuovi strumenti del Comune di Bergamo

Il 2025 è, per Bergamo, un anno cruciale per la realizzazione di infrastrutture e opere urbanistiche, con tempi di completamento legati ai finanziamenti del Pnrr, che prevedono la conclusione dei lavori entro la metà del 2026.

Per questo il Comune di Bergamo ha deciso di dotarsi di strumenti più avanzati, istituendo una nuova modalità di gestione con l’obiettivo di ridurre i disagi e mitigare l’impatto sulla viabilità, attraverso il monitoraggio dei flussi di traffico e una comunicazione più estesa. A questo proposito, il logo «Bergamo 2030» accompagnerà una comunicazione puntuale rivolta ai cittadini, fornendo informazioni dettagliate sul cantiere, sia in loco sia online. Saranno inoltre disponibili aggiornamenti in tempo reale sugli spostamenti, eventuali impedimenti viabilistici dell’ultimo minuto e una mappa interattiva dei principali cantieri attivi.

Lo studio e l’analisi dei flussi di traffico

In particolare, in vista del cantiere in via Maironi da Ponte, nei mesi di dicembre e gennaio sono state condotte delle indagini sui flussi di traffico in tutta la zona interessata dal cantiere. Nella via, sono stati mnisurati circa 2.300 veicoli al giorno per ciascuna direzione, maggiormente concentrati nelle fasce 7-9 e 16-19.

L’ingresso in città tramite via Baioni Il 70% di chi transita in via Baioni, all’altezza di via Buozzi (che si collega poi a via Maironi da Ponte), arriva da fuori città. Chi compie lo «scavalco» - cioè transita da via Maironi da Ponte e poi dalla Fara - si muove verso viale Vittorio Emanuele e la galleria Conca d’Oro per raggiungere i quartieri occidentali della città. Chi invece ha come destinazione il centro città e la zona della stazione predilige il percorso lungo via Baioni, via Sauro e piazzale Oberdan.

Lo «scavalco» da via Maironi da Ponte ai quartieri occidentali della città La chiusura di via Maironi da Ponte potrebbe avere quindi ripercussioni su via Castagneta e via Valverde, non adatte al transito di veicoli in attraversamento per ragioni geometriche: per questo le due strade saranno attentamente monitorate durante lo svolgimento dei lavori.

Le azioni per ridurre l’impatto sulla viabilità

Con l’obiettivo di ridurre l’impatto del cantiere sulla viabilità in tutta la zona, verranno segnalati i lavori già lungo la provinciale 470, nei comuni di Almè, Sorisole e Ponteranica. Verranno poi regolati i semafori di via Baioni e delle vie laterali per distribuire in modo razionale sulla rete gli effetti del traffico intenso negli orari di punta, ma anche istituite delle limitazioni per i non residenti su percorsi alternativi inadeguati. Si stima che il traffico mattutino, di maggior intensità, sarà principalmente deviato verso piazzale Oberdan.

Bergamo 2030, il progetto di comunicazione