Cronaca / Bergamo Città
Sabato 24 Gennaio 2026

Bergamo, due giovani denunciati per vendita di merce contraffatta in stazione

L’OPERAZIONE. Controlli straordinari nella zona della stazione da parte della polizia di Stato.

I giubbotti contraffatti sequestrati in stazione
I giubbotti contraffatti sequestrati in stazione

Bergamo

Controllo straordinario del territorio nella mattinata di giovedì 23 gennaio, a Bergamo. La polizia di Stato ha denunciato due giovani italiani – un diciannovenne e un minorenne – per compravendita di merce contraffatta nell’area della stazione ferroviaria.

Lo scambio sospetto e l’intervento degli agenti

I due ragazzi sono stati notati durante un servizio mirato di prevenzione coordinato dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Bergamo, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine di Milano e di personale in abiti civili della Squadra Mobile. Proprio gli agenti della Mobile hanno osservato uno scambio sospetto tra i due giovani nei pressi della stazione, intervenendo immediatamente per il controllo.

Giubbotti contraffatti di un noto marchio

Dagli accertamenti è emerso che i ragazzi stavano vendendo giubbotti contraffatti di un noto marchio di abbigliamento invernale. Entrambi sono stati accompagnati in Questura per le verifiche di rito e successivamente indagati in stato di libertà.

Identificate oltre 60 persone, molti minorenni

Nel corso dell’operazione, protrattasi per l’intera mattinata, sono state identificate e controllate più di 60 persone, quasi la metà delle quali minorenni. L’attività rientra in un più ampio piano di prevenzione dei reati giovanili in una zona considerata particolarmente sensibile della città, tra la stazione ferroviaria, le pensiline e i Propilei, soprattutto negli orari di ingresso e uscita dalle scuole.

Bergamo
Milano
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Economia, affari e finanza
Beni Consumo
Polizia di Stato
Questura di Bergamo