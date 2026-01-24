Bergamo, due giovani denunciati per vendita di merce contraffatta in stazione

Controllo straordinario del territorio nella mattinata di giovedì 23 gennaio, a Bergamo. La polizia di Stato ha denunciato due giovani italiani – un diciannovenne e un minorenne – per compravendita di merce contraffatta nell’area della stazione ferroviaria.

Lo scambio sospetto e l’intervento degli agenti

I due ragazzi sono stati notati durante un servizio mirato di prevenzione coordinato dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Bergamo, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine di Milano e di personale in abiti civili della Squadra Mobile. Proprio gli agenti della Mobile hanno osservato uno scambio sospetto tra i due giovani nei pressi della stazione, intervenendo immediatamente per il controllo.

Giubbotti contraffatti di un noto marchio

Dagli accertamenti è emerso che i ragazzi stavano vendendo giubbotti contraffatti di un noto marchio di abbigliamento invernale. Entrambi sono stati accompagnati in Questura per le verifiche di rito e successivamente indagati in stato di libertà.

Identificate oltre 60 persone, molti minorenni