Bergamo, eco-passeggiata al parco di Campagnola: raccolti 25 chili di rifiuti

È stato uno dei temi caldi dell’estate: i rifiuti abbandonati nei parchi. Per contrastare il fenomeno si diffondono le eco-passeggiate nei quartieri. Domenica 7 settembre è toccato al parco Brigate Alpini di Campagnola essere ripulito da mozziconi e cartacce.

Oltre 25 chili di rifiuti

La raccolta, organizzata dall’associazione la «Via della Felicità», in collaborazione con l’assessorato al Verde e all’ambiente. Una quindicina di volontari hanno ripulito l’area verde e le zone limitrofe, raccogliendo oltre 25 chili di rifiuti. «Un intervento di cittadinanza attiva che contrasta la mancanza di senso civico di alcune persone», sottolinea l’assessore Oriana Ruzzini. «Questa iniziativa vuole educare al rispetto dell’ambiente e sensibilizzare la cittadinanza sul tema dell’abbandono dei rifiuti. Mi auguro che queste azioni servano da esempio anche per i tanti giovani che frequentano il parco. Il rifiuto abbandonato – conclude Ruzzini –, non si lega esclusivamente alla lotta contro il degrado, ma anche al tema della tutela della salute: le microplastiche dei mozziconi gettati per terra penetrano nel terreno e nelle falde acquifere, creando danni all’ecosistema e alla salute dell’uomo».

In tutti i parchi