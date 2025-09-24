Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Mercoledì 24 Settembre 2025

Bergamo, firmato il protocollo d’intesa per garantire la legalità nel settore turistico

L’ACCORDO. In Prefettura: i primi enti aderenti sono i comuni di Bergamo, Seriate, Dalmine e Romano di Lombardia.

Luca Bonzanni
Luca Bonzanni
Collaboratore

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Da sinistra: Gabriele Cortesi, Gianfranco Gafforelli, Francesco Bramani, Elena Carnevali, Luca Rotondi, Andrea Valentino, Salvatore Sauco e Ivan Bixio
Da sinistra: Gabriele Cortesi, Gianfranco Gafforelli, Francesco Bramani, Elena Carnevali, Luca Rotondi, Andrea Valentino, Salvatore Sauco e Ivan Bixio

Bergamo

Azioni comuni per garantire la legalità nel settore turistico-alberghiero e in quello della ristorazione e per prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata. È il contenuto del protocollo d’intesa firmato questa mattina (24 settembre) in Prefettura e sottoscritto – come primi enti aderenti – dai comuni di Bergamo, Seriate, Dalmine e Romano di Lombardia.

«La firma di questo protocollo rappresenta un forte segnale di attenzione da parte delle istituzioni alla tutela della legalità»

L’accordo firmato in Prefettura

L’accordo – aperto ad altre adesioni – rafforza una serie di controlli al momento dell’avvio di nuove attività private, ad esempio richiedendo la «comunicazione antimafia» come garanzia di legalità. «Non abbiamo segnali macroscopici di infiltrazioni in questi settori – ha commentato il prefetto Luca Rotondi -, ma è doveroso prevenirli e sviluppare la sensibilità degli operatori».

La sindaca di Bergamo Elena Carnevali e il prefetto Luca Rotondi
La sindaca di Bergamo Elena Carnevali e il prefetto Luca Rotondi
(Foto di Bedolis)

«Segnale di attenzione»

Nel sottolineare l’importanza dell’iniziativa, il prefetto ha ribadito che «la firma di questo protocollo rappresenta un forte segnale di attenzione da parte delle istituzioni alla tutela della legalità, elemento imprescindibile per garantire concorrenza leale, sviluppo economico sano e fiducia nei confronti delle imprese che operano nel rispetto della legge».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Dalmine
Romano di Lombardia
Seriate
Politica
Enti locali
Economia, affari e finanza
Turismo, Tempo libero
Giustizia, Criminalità
Criminalità Organizzata
governo
Luca Bonzanni
Luca Rotondi
prefettura