Bergamo, firmato il protocollo d’intesa per garantire la legalità nel settore turistico

Azioni comuni per garantire la legalità nel settore turistico-alberghiero e in quello della ristorazione e per prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata. È il contenuto del protocollo d’intesa firmato questa mattina (24 settembre) in Prefettura e sottoscritto – come primi enti aderenti – dai comuni di Bergamo, Seriate, Dalmine e Romano di Lombardia.