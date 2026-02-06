Bergamo, fontana chiusa in Piazza Pontida: «Problemi allo scarico»

Per i bergamaschi è come « un guardiano silenzioso » di piazza Pontida, presso cui trovare riparo e dissetarsi nei giorni più caldi dell’anno. Il monumento dedicato al poeta brembano Pietro Ruggeri da Stabello , con il busto del letterato e l’annessa fontana sottostantea, f bella mostra di sé da circa un secolo tra i portici di palazzo Ghislanzoni , in centro.

Ma da qualche giorno l’area intorno al manufatto è stata d elimitata con nastri da cantiere. L’acqua non sta zampillando più alla base del monumento, al quale al momento non ci si può avvicinare. «La fontana è stata messa in sicurezza perché lo scarico non funzionava bene - spiegano da Palazzo Frizzoni -. Interverremo nei prossimi giorni e settimane».