Cronaca / Bergamo Città
Venerdì 06 Febbraio 2026
Bergamo, fontana chiusa in Piazza Pontida: «Problemi allo scarico»
IN CENTRO. L’opera dedicata al poeta Pietro Ruggeri da Stabello è stata recintata e spenta. Il Comune: presto l’intervento.
Per i bergamaschi è come «un guardiano silenzioso» di piazza Pontida, presso cui trovare riparo e dissetarsi nei giorni più caldi dell’anno. Il monumento dedicato al poeta brembano Pietro Ruggeri da Stabello, con il busto del letterato e l’annessa fontana sottostantea, f bella mostra di sé da circa un secolo tra i portici di palazzo Ghislanzoni, in centro.
Ma da qualche giorno l’area intorno al manufatto è stata d elimitata con nastri da cantiere. L’acqua non sta zampillando più alla base del monumento, al quale al momento non ci si può avvicinare. «La fontana è stata messa in sicurezza perché lo scarico non funzionava bene - spiegano da Palazzo Frizzoni -. Interverremo nei prossimi giorni e settimane».
© RIPRODUZIONE RISERVATA