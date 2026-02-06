Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Venerdì 06 Febbraio 2026

Bergamo, fontana chiusa in Piazza Pontida: «Problemi allo scarico»

IN CENTRO. L’opera dedicata al poeta Pietro Ruggeri da Stabello è stata recintata e spenta. Il Comune: presto l’intervento.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

La fontana spenta e «recintata»
La fontana spenta e «recintata»

Per i bergamaschi è come «un guardiano silenzioso» di piazza Pontida, presso cui trovare riparo e dissetarsi nei giorni più caldi dell’anno. Il monumento dedicato al poeta brembano Pietro Ruggeri da Stabello, con il busto del letterato e l’annessa fontana sottostantea, f bella mostra di sé da circa un secolo tra i portici di palazzo Ghislanzoni, in centro.

Ma da qualche giorno l’area intorno al manufatto è stata d elimitata con nastri da cantiere. L’acqua non sta zampillando più alla base del monumento, al quale al momento non ci si può avvicinare. «La fontana è stata messa in sicurezza perché lo scarico non funzionava bene - spiegano da Palazzo Frizzoni -. Interverremo nei prossimi giorni e settimane».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Arte, cultura, intrattenimento
Monumenti, Siti storici
Politica
Enti locali
Disastri, Incidenti
Incidente (generico)
Ambiente
Acqua
comune