Bergamo, gli ingressi alle due valli i punti critici del traffico

Un’analisi quantitativa approfondita che dà agli amministratori provinciali e comunali una solida base di conoscenza su cui poter sviluppare studi e approfondimenti per decidere le migliori politiche possibili in termini di viabilità e trasporto.

Il monitoraggio della Provincia

È il monitoraggio compiuto nei mesi scorsi dalla Provincia di Bergamo che, tra settembre 2025 e gennaio 2026, ha affidato a due ditte l’incarico di posizionare strumenti per il rilievo del traffico in 98 punti della rete stradale provinciale, utilizzando sistemi di rilevazione radar e video. Il monitoraggio, della durata di sette giorni per ciascuna postazione, ha interessato le principali strade della Bergamasca nei tratti caratterizzati da un volume di traffico superiore a tre milioni di veicoli all’anno, nonché le tratte interessate dalla realizzazione di nuove varianti.

«Fotografia estremamente precisa»

I risultati sono stati pubblicati, postazione per postazione, sul geoportale provinciale Siter dove si trovano i dati dettagliati, compresa la tipologia dei mezzi in transito e anche la loro direzione di marcia. L’analisi non tiene conto ovviamente dell’autostrada e neppure delle strade statali gestite da Anas, «ma è comunque molto interessante – sottolinea Alessandro Colletta, consigliere provinciale con delega alla Viabilità, ai trasporti e al trasporto pubblico locale – perché è una fotografia estremamente precisa e puntuale del traffico che riguarda la rete stradale che attraversa i nostri comuni e lungo la quale passano tutti i giorni migliaia di veicoli, che devono essere gestiti e che richiedono interventi costanti sul fronte infrastrutturale».

Le più trafficate

Il censimento restituisce il numero di transiti giornalieri di auto, moto e camion, ed è facilmente intuibile che la strada più trafficata risulti essere l’asse interurbano: sulla ex SS 671 a Curno il traffico giornaliero medio è di oltre 70 mila veicoli, mentre a Seriate di quasi 69 mila. «Ovviamente – spiegano i tecnici di via Tasso – questi due dati non vanno sommati: molte auto che sono state conteggiate a Seriate sono state registrate anche a Curno». La strada che corre a sud di Bergamo doppia tutte le altre provinciali: la Sp 35 a Torre Boldone registra un traffico medio giornaliero di oltre 35mila veicoli, mentre la ex Ss 470 a Almè ne vede passare mediamente ogni giorno poco più di 30mila.