Bergamo - Il Cairo: nuovo collegamento con Nile Air

La compagnia aerea egiziana Nile Air ha inaugurato venerdì 28 giugno la nuova rotta tra Il Cairo e Milano-Bergamo . Il collegamento viene operato con un Airbus A320 configurato con 8 posti in Business Class e 156 in Economy Class, e garantito con tre voli settimanali , nei giorni di mercoledì, il venerdì e la domenica con partenza da Bergamo alle 21:20 e arrivo al Cairo alle 02:00 (+1), e decollo da Il Cairo alle 17:10 con arrivo a Milano-Bergamo alle 20:10.

Il volo inaugurale è stato salutato dal tradizionale arco d’acqua dei Vigili del Fuoco Distaccamento di Orio al Serio. La rotta tra Il Cairo e Milano Bergamo è la prima in assoluto operata da Nile Air in Italia, che diventa il nono Paese servito dalla compagnia aerea egiziana. Fondata al Cairo nel 2006, Nile Air è la più grande compagnia aerea privata dell’Egitto ed è stata riconosciuta come quarto miglior vettore regionale per l’Africa da Skytrax World Airline Awards.