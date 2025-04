Bergamo, inaugurati gli orti collettivi nel quartiere di Loreto

Nel pomeriggio di venerdì 11 aprile sono stati inaugurati a Bergamo, nel quartiere di Loreto, i nuovi orti collettivi: uno spazio riqualificato e restituito agli abitanti grazie all’impegno e alla collaborazione tra amministrazione e cittadinanza.

Primi sguardi agli orti di Loreto Primi «lavori» agli orti collettivi di Loreto

Il progetto ha preso forma in un’area verde privata tra via Curie e via della Croce Rossa, da anni in stato di abbandono, segnalato al Comune dai comitati di quartiere, che hanno chiesto un intervento di recupero. L’area, grazie a un intervento urbanistico mirato, è diventata pubblica e nell’estate 2024 sono stati avviati i lavori.

I lavori per gli orti collettivi a Loreto

Un investimento di 170 mila euro ha permesso di ripulire l’area - cinque i camion di rifiuti e scarti edili - procedendo poi alla sistemazione degli spazi, dove sono state collocate 22 prose coltivabili, di cui due rialzate per garantire l’accessibilità alle persone con disabilità.

Il taglio del nastro degli orti collettivi di Loreto L’area verde esterna agli orti è stata progettata come luogo di socialità e relax, con panchine in plastica riciclata, salvaguardando le alberature esistenti e contribuendo a mantenere il carattere ombreggiato dello spazio.

«Coltivare cibo e relazioni»

Soddisfatta l’assessorra alla Transizione ecologica, ambiente e verde, Oriana Ruzzini: «Gli orti collettivi sono un’esperienza arricchente, coltivando ci si conosce tra vicini di casa, si fa comunità, si condivide il proprio tempo. Il contatto con la terra è un momento prezioso nella vita delle persone, per questo è importante che ogni quartiere abbia uno spazio dove coltivare cibo e relazioni di qualità. I lavori di questi mesi non sono stati facili, l’area era molto compromessa, la pioggia sul terreno particolarmente argilloso ha rallentato i tempi del cantiere che, tuttavia, è stato riconsegnato nei tempi, come da previsioni».

«Dalle persone per le persone»